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В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана
В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана
Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:30+0300
2025-07-29T03:30+0300
бизнес
якутск
москва
внуково
аэропорт внуково
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ЯКУТСК, 29 июл - ПРАЙМ. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении. По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай. Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.
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бизнес, якутск, москва, внуково, аэропорт внуково
Бизнес, Якутск, МОСКВА, Внуково, аэропорт Внуково
03:30 29.07.2025
 
В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана

В аэропорту Якутска из-за сильного тумана задерживаются рейсы из-за сильного тумана

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ЯКУТСК, 29 июл - ПРАЙМ. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай.
Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.
 
БизнесЯкутскМОСКВАВнуковоаэропорт Внуково
 
 
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