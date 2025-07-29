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В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана
В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана
Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:30+0300
2025-07-29T03:30+0300
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ЯКУТСК, 29 июл - ПРАЙМ. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай.
Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.
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В Якутске задерживаются рейсы из-за сильного тумана
В аэропорту Якутска из-за сильного тумана задерживаются рейсы из-за сильного тумана
ЯКУТСК, 29 июл - ПРАЙМ. Отправление и прибытие ряда рейсов задерживаются из-за сильного тумана в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба аэропорта.
Отмечается, что метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе во вторник утром составляла до 100 метров – наблюдался сильный туман. "Задерживается отправление и прибытие ряда рейсов", - говорится в сообщении.
По данным аэропорта, на 8.00 (02.00 мск) были задержаны рейсы в Певек, Москва (Внуково), Иркутск, Среднеколымск, Усть-Нера, Зырянка, Батагай.
Также задержан рейс из Новосибирска – воздушное судно авиакомпании S7 Airlines ушло на запасной аэродром в Магадан.