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СМИ: премьер Украины может не приехать в Японию в августе - 29.07.2025, ПРАЙМ
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СМИ: премьер Украины может не приехать в Японию в августе
СМИ: премьер Украины может не приехать в Японию в августе - 29.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: премьер Украины может не приехать в Японию в августе
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может не приехать в Японию в начале августа из-за протестов в связи с принятием закона, ограничивающего полномочия... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T06:28+0300
2025-07-29T06:28+0300
экономика
мировая экономика
общество
украина
япония
владимир зеленский
рада
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ТОКИО, 29 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может не приехать в Японию в начале августа из-за протестов в связи с принятием закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии. Визит планировался на 9 августа, когда она была еще вице-премьером, для участия в мероприятиях дня Украины на выставке ЭКСПО в Осаке. Однако из-за протестов на Украине посоле принятия закона, урезающего полномочия антикоррупционных органов, этот визит, вероятно, будет отменен. Вместо Свириденко Японию могут посетить вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев. Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
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мировая экономика, общество , украина, япония, владимир зеленский, рада
Экономика, Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, ЯПОНИЯ, Владимир Зеленский, Рада
06:28 29.07.2025
 
СМИ: премьер Украины может не приехать в Японию в августе

Киодо: премьер Украины Свириденко может не приехать в Японию из-за протестов

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ТОКИО, 29 июл – ПРАЙМ. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко может не приехать в Японию в начале августа из-за протестов в связи с принятием закона, ограничивающего полномочия антикоррупционных органов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительстве Японии.
Визит планировался на 9 августа, когда она была еще вице-премьером, для участия в мероприятиях дня Украины на выставке ЭКСПО в Осаке. Однако из-за протестов на Украине посоле принятия закона, урезающего полномочия антикоррупционных органов, этот визит, вероятно, будет отменен. Вместо Свириденко Японию могут посетить вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка и министр экономики Алексей Соболев.
Верховная рада 22 июля поддержала проект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – НАБУ и САП. Впоследствии законопроект был подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили законопроект как ликвидацию антикоррупционных структур страны. По сообщениям украинских СМИ, с 22 июля по всей стране проходили акции протеста против принятого закона. Зеленский 24 июля на фоне массовых протестов заявил, что согласовал законопроект, который якобы укрепит независимость этих ведомств. Согласно документам на сайте Рады, законопроект был внесен 24 июля. Ранее спикер украинского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит законопроект уже 31 июля. Стефанчук добавил, что предложит принять законопроект сразу в первом и втором чтении, а также немедленно направить его на подпись Зеленскому.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоУКРАИНАЯПОНИЯВладимир ЗеленскийРада
 
 
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