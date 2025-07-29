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Канадские бизнесмены призвали сохранить беспошлинную торговлю с США

Канадские бизнесмены призвали сохранить беспошлинную торговлю с США - 29.07.2025, ПРАЙМ

Канадские бизнесмены призвали сохранить беспошлинную торговлю с США

Представители канадского бизнес-сообщества выразили обеспокоенность исходом текущих торговых переговоров с США и призвали сохранить режим свободной торговли... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:35+0300

2025-07-29T17:35+0300

2025-07-29T17:35+0300

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ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Представители канадского бизнес-сообщества выразили обеспокоенность исходом текущих торговых переговоров с США и призвали сохранить режим свободной торговли между двумя странами, несмотря на возможное введение секторальных пошлин, передает агентство Canadian Press. "Значительная часть торговли должна оставаться беспошлинной, иначе такие переговоры нельзя считать успешными", - приводит агентство слова президента канадской федерации независимого бизнеса Дэна Келли. По его словам, будущая сделка между Вашингтоном и Оттавой не должна повторить недавно заключенную между США и Евросоюзом модель. Келли также указал, что уже действующие ответные тарифы Канады наносят ещё больший ущерб малому бизнесу, чем пошлины США. Как напомнило агентство, премьер-министр Канады Марк Карни в понедельник сообщил, что переговоры с Вашингтоном находятся в интенсивной фазе. Однако, по словам президента США Дональда Трампа, Канада не является приоритетом его администрации. Стороны пока не подтвердили, будет ли соглашение достигнуто к ранее обозначенному сроку - 1 августа. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.

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сша, канада, торговля, свободная торговля