Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/kandidaty-860050662.html
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда - 29.07.2025, ПРАЙМ
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано на сайте коллегии. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:55+0300
2025-07-29T09:55+0300
верховный суд
россия
кандидаты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано на сайте коллегии. "В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении. После смерти Ирины Подносовой коллегия прекратила ее полномочия, в течение трех месяцев ВККС должна предоставить президенту России одного или нескольких кандидатов на вакантный пост. Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ"). Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования. В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
https://1prime.ru/20250722/sud-859778966.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
верховный суд, россия, кандидаты
Верховный суд, РОССИЯ, Кандидаты
09:55 29.07.2025
 
ВККС объявила о наборе кандидатов на пост председателя Верховного суда

ВККС объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила об открытии вакансии на должность председателя Верховного суда РФ, сказано на сайте коллегии.
"В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации", Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: председателя Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.
После смерти Ирины Подносовой коллегия прекратила ее полномочия, в течение трех месяцев ВККС должна предоставить президенту России одного или нескольких кандидатов на вакантный пост.
Согласно закону "О статусе судей", кандидат должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и не менее 10 лет стажа по профессии. У него не должно быть судимостей, вида на жительство в других странах, болезней, приводящих к нетрудоспособности, хронических и затяжных психических расстройств. Если кандидат ранее не работал судьей, ему предстоит сдать квалификационный экзамен на должность судьи (этого не требуется обладателям ученой степени или звания "Заслуженный юрист РФ").
Помимо подтверждающих документов кандидатам необходимо предоставить ВККС характеристики с работы, сведения о доходах, результаты медицинского освидетельствования.
В случае положительного решения ВККС выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту РФ. Далее проверка идет уже в президентской комиссии по кадрам. Если и там все проходит гладко, кандидатуру выносят на утверждение Совета Федерации.
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.07.2025
И.о. председателя Верховного суда стал Юрий Иваненко
22 июля, 12:04
 
Верховный судРОССИЯКандидаты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала