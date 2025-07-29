https://1prime.ru/20250729/kassatsiya-860055688.html

Кассация одобрила взыскание в пользу "Ингосстраха" из-за пожара в "Ленте"

Кассация одобрила взыскание в пользу "Ингосстраха" из-за пожара в "Ленте" - 29.07.2025, ПРАЙМ

Кассация одобрила взыскание в пользу "Ингосстраха" из-за пожара в "Ленте"

Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций о взыскании в пользу компании "Ингосстрах" более 1,2 миллиарда рублей убытков,... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:14+0300

2025-07-29T11:14+0300

2025-07-29T11:14+0300

экономика

бизнес

общество

томск

"лента"

ингосстрах

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg

МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух инстанций о взыскании в пользу компании "Ингосстрах" более 1,2 миллиарда рублей убытков, причиненных пожаром в торговом комплексе "Лента" в Томске в 2021 году, солидарно с трех компаний – московских ООО "Дом Торговли", ООО "Лиарис" и краснодарского ООО "Дельта". Как следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости, окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы "Дома торговли", а также "Ингосстраха", недовольного тем, что суды отклонили требования к четвертому солидарному ответчику – ООО "Томскводоканал". Пожар, в результате которого полностью выгорел торговый комплекс на улице Елизаровых, случился в декабре 2021 года. Как показало расследование, "не справившись с обязанностями по расстановке товара", 33-летний мужчина, работавший в гипермаркете "Лента", взял со стеллажа бутылку горючей жидкости "Уайт-Спирит", разлил ее и поджег зажигалкой. В 2022 году Кировский районный суд Томска приговорил поджигателя к принудительному лечению в психиатрической больнице. Страховавший здание "Ингосстрах" выплатил возмещение "Ленте", а затем, в феврале 2024 года, обратился с иском о взыскании убытков к компаниям, которые он считает виновниками происшествия. Как видно из материалов судебных разбирательств, "Дом торговли" по договору с "Лентой" оказывал ритейлеру услуги найма персонала, такие же услуги самому "Дому торговли" оказывал "Лиарис". Через эти две компании мужчина-поджигатель устроился на работу в магазин грузчиком. А "Дельта" отвечала за работу противопожарной системы в торговом комплексе. В материалах говорится, что поджигатель с 2010 года был на учете по психической болезни и на работу его в нарушение закона взяли без медицинской книжки и без медосмотра. Как пояснял истец, вина "Томскводоканала" состояла в том, что не был обеспечен надлежащий напор и объем воды для тушения. Но ответчик заявил, что предусмотренный техусловиями напор в 26 метров водного столба подавался к зданию, а внутри здания по акту разграничения ответственности за подачу воды отвечал уже сам ритейлер. Остальные ответчики заявили, что ответчиком должен быть мужчина-поджигатель, непосредственный причинитель вреда. Представитель "Лиариса" отметил также, что при нормальной организации пожаротушения возгорание можно было бы локализовать на площади 306 квадратных метров и ущерб был бы на 95% меньше. Общая площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров, был полностью разрушен торговый зал, обвалилась кровля здания, поврежден фасад, сгорели товары.

https://1prime.ru/20240916/uscherb-851590384.html

томск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , томск, "лента", ингосстрах