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Новый технопарк построят в подмосковных Химках к 2028 году
Новый технопарк построят в подмосковных Химках к 2028 году - 29.07.2025, ПРАЙМ
Новый технопарк построят в подмосковных Химках к 2028 году
Новый технопарк за 1 миллиард рублей построят в подмосковных Химках к 2028 году, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:22+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новый технопарк за 1 миллиард рублей построят в подмосковных Химках к 2028 году, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Компания "Джи Три Индастриал Север" построит технопарк в подмосковных Химках. Инвестор стал получателем региональной поддержки: для реализации проекта ему был предоставлен земельный участок на льготных условиях без проведения торгов. Площадь участка составляет 6,3 гектара", - отметили в пресс-службе ведомства. Как рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестиции в проект составят 1 миллиард рублей, а его реализация позволит создать не менее 30 рабочих мест. Зампред также отметила, что ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
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химки, московская область
Химки, Московская область
Новый технопарк построят в подмосковных Химках к 2028 году
Новый технопарк за 1 миллиард рублей построят в подмосковных Химках к 2028 году
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Новый технопарк за 1 миллиард рублей построят в подмосковных Химках к 2028 году, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Компания "Джи Три Индастриал Север" построит технопарк в подмосковных Химках. Инвестор стал получателем региональной поддержки: для реализации проекта ему был предоставлен земельный участок на льготных условиях без проведения торгов. Площадь участка составляет 6,3 гектара", - отметили в пресс-службе ведомства.
Как рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, инвестиции в проект составят 1 миллиард рублей, а его реализация позволит создать не менее 30 рабочих мест.
Зампред также отметила, что ввод проекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
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