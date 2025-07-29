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Китай позитивно оценил улучшение отношений России и США
Китай позитивно оценил улучшение отношений России и США - 29.07.2025, ПРАЙМ
Китай позитивно оценил улучшение отношений России и США
Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:42+0300
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ПЕКИН, 29 июл – ПРАЙМ. Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. "Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящих торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией в Пекине. При этом Го Цзякунь на прямую просьбу прокомментировать вероятность встречи лидеров РФ и США в Пекине заявил, что "не ознакомлен с соответствующей ситуацией". В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
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Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, ООН, ШОС
Китай позитивно оценил улучшение отношений России и США
МИД Китая: Китай позитивно смотрит на улучшение отношений России и США
ПЕКИН, 29 июл – ПРАЙМ. Китай позитивно смотрит на улучшение отношений между Россией и США, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Россия и США являются постоянными членами Совета безопасности ООН и влиятельными державами. Китай с радостью смотрит на улучшение российско-американских отношений, что вносит вклад в стабильность и мир во всем мире", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать возможность встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на предстоящих торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией в Пекине.
При этом Го Цзякунь на прямую просьбу прокомментировать вероятность встречи лидеров РФ и США в Пекине заявил, что "не ознакомлен с соответствующей ситуацией".
В июне помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил журналистам, что 31 августа - 3 сентября Путин планирует посетить Китай, где примет участие в саммите ШОС, праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны, а также в полномасштабных двусторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
В Стокгольме начались торговые переговоры между Китаем и США, передают СМИ