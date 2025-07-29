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"Черкизово" планирует расширить линейку колбас в нарезке

"Черкизово" планирует расширить линейку колбас в нарезке - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Черкизово" планирует расширить линейку колбас в нарезке

Группа "Черкизово", крупнейший отечественный производитель мяса, в 2025 году планирует на 23% увеличить объемы выпуска колбасных изделий в нарезке, причина -... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T13:35+0300

2025-07-29T13:35+0300

2025-07-29T13:35+0300

экономика

промышленность

россия

колбаса

бизнес

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Группа "Черкизово", крупнейший отечественный производитель мяса, в 2025 году планирует на 23% увеличить объемы выпуска колбасных изделий в нарезке, причина - рост спроса, говорится в сообщении пресс-службы группы. "Группа "Черкизово", крупнейший отечественный производитель мяса, в 2025 году планирует на 23% увеличить объемы выпуска колбасных изделий в нарезке под брендами "Черкизово" и "Черкизово Премиум", - сказано в сообщении. "Расширение ассортимента премиальных колбас связано с тем, что у покупателей сегодня есть потребность в удобной небольшой упаковке и готовность платить больше за продукты с высоким качеством и с уникальными вкусами. Наблюдается устойчивое увеличение доли продукции в высоком ценовом сегменте: так, бренд "Черкизово Премиум" в категории колбас за 2024 год показал рост на 22%", - пояснили в компании. Уточняется, что в 2025 году "Черкизово" представило уже четыре новых продукта в нарезке. Это варено-копченая колбаса "Балыковая", ассорти сырокопченых колбас "Мраморная" и "Салями Астория", а также ассорти сырокопченых колбас "Салями Экстра" и "Гурмэ с перцем". В компании отметили, что сегмент нарезок показывает стабильный рост: например, динамика продаж сырокопченых колбас в нарезке за последний год была в три раза выше, чем у других форматов в той же продуктовой категории. Сегодня на нарезку приходится уже около 30% рынка сырокопченых колбас, и этот показатель продолжает расти, указано в сообщении.

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промышленность, россия, колбаса, бизнес