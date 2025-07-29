Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/kompjuter-860043871.html
Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт
Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт - 29.07.2025, ПРАЙМ
Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт
Квантовый вычислитель "победит" традиционные суперкомпьютеры тогда, когда сможет эффективнее решить сложную задачу, важную для экономики и промышленности,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T06:38+0300
2025-07-29T06:38+0300
технологии
бизнес
рф
росатом
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860043871.jpg?1753760285
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Квантовый вычислитель "победит" традиционные суперкомпьютеры тогда, когда сможет эффективнее решить сложную задачу, важную для экономики и промышленности, выразил мнение в интервью РИА Новости сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов. "Важно отметить, что на сегодня никто - ни в России, ни в мире, не показал квантовое превосходство на полезной задаче. Что это значит? Квантовый компьютер ни на одной полезной задаче пока не победил суперкомпьютер. Этот момент еще не наступил", - сказал Юнусов в беседе с агентством. Он поделился мнением о том, что стоит считать полезной задачей. "На мой взгляд, ответ очевиден. Для экономики полезная задача – это задача, за решение которой кто-то готов платить или на нем зарабатывать. Например, если кто-то с помощью квантовых вычислений оптимизирует логистику на своем складе и сократит расходы, или, например, сможет тратить меньше времени на перевозку грузов", - пояснил Юнусов. По его словам, любое подобное оптимизирующее действие приносит экономический эффект. "Это и значит, что задача полезная. Да, вам могут сказать: "Я решаю на квантовом компьютере полезную задачу оптимизации. Я могу оптимизировать доставку трех посылок". Полезная задача? Формально – да, но ее можно решить не то, что на калькуляторе, но и в уме. В этом случае квантовое превосходство не достигается", - добавил эксперт. "Полезная задача должна лучше решаться на квантовых компьютерах, чем на обычных компьютерах или на суперкомпьютерах", - подчеркнул Юнусов. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" с 2020 года по соглашению с правительством РФ отвечает за данное направление. Полный текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, рф, росатом
Технологии, Бизнес, РФ, Росатом
06:38 29.07.2025
 
Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт

Сооснователь "Росатома" Юнусов: квантовый компьютер победит суперкомпьютеры

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Квантовый вычислитель "победит" традиционные суперкомпьютеры тогда, когда сможет эффективнее решить сложную задачу, важную для экономики и промышленности, выразил мнение в интервью РИА Новости сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов.
"Важно отметить, что на сегодня никто - ни в России, ни в мире, не показал квантовое превосходство на полезной задаче. Что это значит? Квантовый компьютер ни на одной полезной задаче пока не победил суперкомпьютер. Этот момент еще не наступил", - сказал Юнусов в беседе с агентством.
Он поделился мнением о том, что стоит считать полезной задачей.
"На мой взгляд, ответ очевиден. Для экономики полезная задача – это задача, за решение которой кто-то готов платить или на нем зарабатывать. Например, если кто-то с помощью квантовых вычислений оптимизирует логистику на своем складе и сократит расходы, или, например, сможет тратить меньше времени на перевозку грузов", - пояснил Юнусов.
По его словам, любое подобное оптимизирующее действие приносит экономический эффект. "Это и значит, что задача полезная. Да, вам могут сказать: "Я решаю на квантовом компьютере полезную задачу оптимизации. Я могу оптимизировать доставку трех посылок". Полезная задача? Формально – да, но ее можно решить не то, что на калькуляторе, но и в уме. В этом случае квантовое превосходство не достигается", - добавил эксперт.
"Полезная задача должна лучше решаться на квантовых компьютерах, чем на обычных компьютерах или на суперкомпьютерах", - подчеркнул Юнусов.
В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.
Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" с 2020 года по соглашению с правительством РФ отвечает за данное направление.
Полный текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.
 
ТехнологииБизнесРФРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала