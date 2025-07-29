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Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт

Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт - 29.07.2025, ПРАЙМ

Квантовый компьютер "победит" суперкомпьютеры, считает эксперт

Квантовый вычислитель "победит" традиционные суперкомпьютеры тогда, когда сможет эффективнее решить сложную задачу, важную для экономики и промышленности,... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T06:38+0300

2025-07-29T06:38+0300

2025-07-29T06:38+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Квантовый вычислитель "победит" традиционные суперкомпьютеры тогда, когда сможет эффективнее решить сложную задачу, важную для экономики и промышленности, выразил мнение в интервью РИА Новости сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов. "Важно отметить, что на сегодня никто - ни в России, ни в мире, не показал квантовое превосходство на полезной задаче. Что это значит? Квантовый компьютер ни на одной полезной задаче пока не победил суперкомпьютер. Этот момент еще не наступил", - сказал Юнусов в беседе с агентством. Он поделился мнением о том, что стоит считать полезной задачей. "На мой взгляд, ответ очевиден. Для экономики полезная задача – это задача, за решение которой кто-то готов платить или на нем зарабатывать. Например, если кто-то с помощью квантовых вычислений оптимизирует логистику на своем складе и сократит расходы, или, например, сможет тратить меньше времени на перевозку грузов", - пояснил Юнусов. По его словам, любое подобное оптимизирующее действие приносит экономический эффект. "Это и значит, что задача полезная. Да, вам могут сказать: "Я решаю на квантовом компьютере полезную задачу оптимизации. Я могу оптимизировать доставку трех посылок". Полезная задача? Формально – да, но ее можно решить не то, что на калькуляторе, но и в уме. В этом случае квантовое превосходство не достигается", - добавил эксперт. "Полезная задача должна лучше решаться на квантовых компьютерах, чем на обычных компьютерах или на суперкомпьютерах", - подчеркнул Юнусов. В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным "классическим" суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие. Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. "Росатом" с 2020 года по соглашению с правительством РФ отвечает за данное направление. Полный текст интервью читайте в 11.00 на сайте ria.ru.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, рф, росатом