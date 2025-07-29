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Девять стран ЕС запросили кредиты для закупки вооружений
Девять стран ЕС запросили кредиты для закупки вооружений - 29.07.2025, ПРАЙМ
Девять стран ЕС запросили кредиты для закупки вооружений
В Европейской комиссии заявили, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, сообщил | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:51+0300
2025-07-29T14:51+0300
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БРЮССЕЛЬ, 29 июл – ПРАЙМ. В Европейской комиссии заявили, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье. "Я уже могу рассказать, что девять государств-членов официально заявили о своей заинтересованности в получении займов. Это Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Это начальный список", - сказал он. Представитель ЕК добавил, что всего ожидается, что порядка двадцати стран союза могут обратиться за таким кредитом. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран - членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Ранее государства - члены Евросоюза также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
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финансы, брюссель, бельгия, болгария, ес, ек
Вооружения, Финансы, Брюссель, БЕЛЬГИЯ, БОЛГАРИЯ, ЕС, ЕК
Девять стран ЕС запросили кредиты для закупки вооружений
ЕК: девять стран ЕС запросили кредиты для закупки вооружений
БРЮССЕЛЬ, 29 июл – ПРАЙМ. В Европейской комиссии заявили, что девять стран Евросоюза уже официально запросили выделение кредитов в рамках нового механизма для закупки вооружений, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье.
"Я уже могу рассказать, что девять государств-членов официально заявили о своей заинтересованности в получении займов. Это Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Испания, Финляндия, Венгрия и Литва. Это начальный список", - сказал он.
Представитель ЕК добавил, что всего ожидается, что порядка двадцати стран союза могут обратиться за таким кредитом.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран - членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Ранее государства - члены Евросоюза также согласовали создание кредитного инструмента SAFE, через который планируется привлечь 150 миллиардов евро для наращивания производства вооружения. Кроме того, план Брюсселя предусматривает выделение порядка 650 миллиардов евро из бюджетов государств Евросоюза. За такие траты на милитаризацию Брюссель обещает закрыть глаза на неисполнение финансовой дисциплины государствами ЕС, в частности, на значительное увеличение бюджетного дефицита.
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