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ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа - 29.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250729/likvidnost-860056633.html
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа - 29.07.2025, ПРАЙМ
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа
Банк России ожидает, что правительство за период с 30 июля по 5 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 56 миллиардов рублей, следует из... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:18+0300
2025-07-29T11:18+0300
экономика
банк россии
правительство
ликвидность банков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 30 июля по 5 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 56 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 23 по 29 июля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 899 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,195 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,16 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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банк россии, правительство, ликвидность банков
Экономика, Банк России, правительство, ликвидность банков
11:18 29.07.2025
 
ЦБ дал прогноз по предоставлению ликвидности банкам с 30 июля по 5 августа

ЦБ: правительство с 30 июля по 5 августа предоставит ликвидность банкам на 56 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 30 июля по 5 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 56 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 23 по 29 июля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 118 миллиардов.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 899 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 9 миллиардов.
Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,195 триллиона рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,16 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ЭкономикаБанк Россииправительстволиквидность банков
 
 
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