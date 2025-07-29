Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/limon-860059578.html
Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана
Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана - 29.07.2025, ПРАЙМ
Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана
Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил экспорт лимонов на 7,1% по сравнению с годом ранее, до 1,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:00+0300
2025-07-29T12:00+0300
экономика
россия
узбекистан
импорт
лимоны
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9f40d971fbe1d00440946d17982b478.jpg
ТАШКЕНТ, 29 июл - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил экспорт лимонов на 7,1% по сравнению с годом ранее, до 1,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 1,087 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 908 тонн лимонов на сумму 3 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 127 тонн или 7,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанского лимона в прошлом году первое место занимает Россия - 1,087 тысячи тонн, или 57% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (734 тонны) и Киргизия (82 тонны). В апреле на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер по поддержке лимонной отрасли в стране, а также прогнозные показатели производства и экспорта этого цитрусового в 2025-2026 годах. В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысяч тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт - до 5,55 тысячи тонн (+15%). В целях увеличения объемов экспорта планируется создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах, прежде всего в России.
https://1prime.ru/20250729/myaso-860058059.html
узбекистан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83208/57/832085735_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_84f93d40c3f56875c1dd5a391e18a4d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, узбекистан, импорт, лимоны
Экономика, РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, импорт, лимоны
12:00 29.07.2025
 
Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана

Россия в первом полугодии закупила у Узбекистана 1,087 тысячи тонн лимонов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛимоны
Лимоны - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 29 июл - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил экспорт лимонов на 7,1% по сравнению с годом ранее, до 1,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 1,087 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики.
"В январе-июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 908 тонн лимонов на сумму 3 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 127 тонн или 7,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства.
По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанского лимона в прошлом году первое место занимает Россия - 1,087 тысячи тонн, или 57% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (734 тонны) и Киргизия (82 тонны).
В апреле на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер по поддержке лимонной отрасли в стране, а также прогнозные показатели производства и экспорта этого цитрусового в 2025-2026 годах.
В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысяч тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт - до 5,55 тысячи тонн (+15%). В целях увеличения объемов экспорта планируется создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах, прежде всего в России.
Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие Птицефабрика Островная (ГУСП) - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Россия почти на треть увеличила экспорт мяса птицы
11:32
 
ЭкономикаРОССИЯУЗБЕКИСТАНимпортлимоны
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала