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Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана

Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана - 29.07.2025, ПРАЙМ

Россия стала лидером по импорту лимонов из Узбекистана

Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил экспорт лимонов на 7,1% по сравнению с годом ранее, до 1,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:00+0300

2025-07-29T12:00+0300

2025-07-29T12:00+0300

экономика

россия

узбекистан

импорт

лимоны

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ТАШКЕНТ, 29 июл - ПРАЙМ. Узбекистан в январе-июне 2025 года увеличил экспорт лимонов на 7,1% по сравнению с годом ранее, до 1,9 тысячи тонн, главным импортером остается Россия, куда было поставлено 1,087 тысячи тонн, следует из данных национального комитета по статистике республики. "В январе-июне 2025 года Узбекистан экспортировал за рубеж 1 908 тонн лимонов на сумму 3 миллиона долларов. Этот показатель увеличился на 127 тонн или 7,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте статведомства. По данным статистики, среди стран-импортеров узбекистанского лимона в прошлом году первое место занимает Россия - 1,087 тысячи тонн, или 57% от всего экспорта из республики. Динамика поставок не раскрывается. В тройку основных покупателей также вошли Казахстан (734 тонны) и Киргизия (82 тонны). В апреле на фоне ажиотажа на рынке лимонов в РФ кабмин Узбекистана утвердил программу мер по поддержке лимонной отрасли в стране, а также прогнозные показатели производства и экспорта этого цитрусового в 2025-2026 годах. В соответствии с прогнозами, в будущем году урожай лимонов в стране планируется увеличить до 72,5 тысяч тонн (+8,3% по сравнению с планами на 2025 год), их экспорт - до 5,55 тысячи тонн (+15%). В целях увеличения объемов экспорта планируется создать торговые дома ООО "Денов агро стар" в зарубежных странах, прежде всего в России.

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россия, узбекистан, импорт, лимоны