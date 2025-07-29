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Суд рассмотрит дело певицы Марии Максаковой по существу 29 июля

Суд рассмотрит дело певицы Марии Максаковой по существу 29 июля - 29.07.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит дело певицы Марии Максаковой по существу 29 июля

Пресненский суд Москвы приступит к заочному рассмотрению по существу уголовного дела певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) о публичных призывах к... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T00:27+0300

2025-07-29T00:27+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы приступит к заочному рассмотрению по существу уголовного дела певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности России, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 29 июля", - сказали в суде. Против Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно Уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала на YouTube. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. Максакову ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.

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