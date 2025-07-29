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Медь дешевеет во вторник утром

Медь дешевеет во вторник утром - 29.07.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет во вторник утром

Стоимость меди во вторник снижается на 0,5% в условиях неопределенности вокруг американских импортных пошлин на металлы, свидетельствуют данные торгов. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:38+0300

2025-07-29T08:38+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник снижается на 0,5% в условиях неопределенности вокруг американских импортных пошлин на металлы, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,47%, до 5,589 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца увеличилась на 0,24%, до 9 793 долларов, алюминия снизилась - на 0,15%, до 2 631,5 доллара, стоимость цинка - на 0,21%, до 2 817,5 доллара. Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС договорились, что единая импортная американская пошлина как на автомобили, так и на все остальные товары составит 15%. Однако ранее в понедельник газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что договор США и ЕС не предусматривает отмену американских импортных пошлин в 50% на сталь и алюминий, при этом они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров. Также днем ранее, по данным агентства Рейтер, министр финансов Чили Марио Марсель заявил, что страна запросит включить пошлины в более широкое торговое соглашение со Штатами. Он также сообщил, что ожидает обсуждения американских импортных пошлин на медь в рамках более широких торговых переговоров в Вашингтоне на этой неделе. Чили - заметная медедобывающая держава.

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рынок, торги, медь