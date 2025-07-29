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"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России
"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России
Сенатору США Линдси Грэму* рекомендуется работать на благо своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом в социальной сети Х написал... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:57+0300
2025-07-29T08:57+0300
политика
россия
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сенатору США Линдси Грэму* рекомендуется работать на благо своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом в социальной сети Х написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — заметил он.Ранее Медведев обратился с призывом к главе Белого дома Дональду Трампу не забывать, что любой ультиматум является шагом к войне. Сенатор Грэм* в свою очередь в Х ответил на это, что те кто считает, будто американский президент несерьезно относится к прекращению кровопролития "скоро сильно ошибутся".Ранее глава Белого дома сообщил, что сокращает предложенный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней.* Внесен в список террористов и экстремистов
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россия, сша, дмитрий медведев
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Медведев
08:57 29.07.2025
 
"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России

Медведев ответил сенатору Грэму, что не ему ставить условия по переговорам

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сенатору США Линдси Грэму* рекомендуется работать на благо своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом в социальной сети Х написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — заметил он.
Ранее Медведев обратился с призывом к главе Белого дома Дональду Трампу не забывать, что любой ультиматум является шагом к войне. Сенатор Грэм* в свою очередь в Х ответил на это, что те кто считает, будто американский президент несерьезно относится к прекращению кровопролития "скоро сильно ошибутся".
Ранее глава Белого дома сообщил, что сокращает предложенный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий Медведев
 
 
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