https://1prime.ru/20250729/medvedev-860047129.html

"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России

"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Ради Америки". Медведев поставил Грэма* на место после его слов о России

Сенатору США Линдси Грэму* рекомендуется работать на благо своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом в социальной сети Х написал... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:57+0300

2025-07-29T08:57+0300

2025-07-29T08:57+0300

политика

россия

сша

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Сенатору США Линдси Грэму* рекомендуется работать на благо своей страны вместо того, чтобы влезать в переговоры с Украиной. Об этом в социальной сети Х написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели нашей военной операции. Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — заметил он.Ранее Медведев обратился с призывом к главе Белого дома Дональду Трампу не забывать, что любой ультиматум является шагом к войне. Сенатор Грэм* в свою очередь в Х ответил на это, что те кто считает, будто американский президент несерьезно относится к прекращению кровопролития "скоро сильно ошибутся".Ранее глава Белого дома сообщил, что сокращает предложенный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://1prime.ru/20250729/tramp-860046197.html

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россия, сша, дмитрий медведев