https://1prime.ru/20250729/messendzher-860054112.html

Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений

Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений - 29.07.2025, ПРАЙМ

Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений

Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T10:58+0300

2025-07-29T10:58+0300

2025-07-29T10:58+0300

технологии

бизнес

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч пользователей операционной системы iOS, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что это "соцсеть номер один". В свою очередь в Google Play приложение оценили более 113 тысяч пользователей на Android. В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона. В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play. Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".

https://1prime.ru/20250715/messendzher-859489046.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес