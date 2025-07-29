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Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений
Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений - 29.07.2025, ПРАЙМ
Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений
Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T10:58+0300
2025-07-29T10:58+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч пользователей операционной системы iOS, передает корреспондент РИА Новости. Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что это "соцсеть номер один". В свою очередь в Google Play приложение оценили более 113 тысяч пользователей на Android. В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона. В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play. Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".
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технологии, бизнес
Технологии, Бизнес
10:58 29.07.2025
 
Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений

Приложение Max заняло второе место в App Store среди бесплатных приложений

© Unsplash/Luis VillasmilБизнес
Бизнес
© Unsplash/Luis Villasmil
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Национальный российский мессенджер Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений со средней оценкой 4,2, приложение оценили более 67 тысяч пользователей операционной системы iOS, передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, при переходе на страницу приложения в App Store указано, что это "соцсеть номер один".
В свою очередь в Google Play приложение оценили более 113 тысяч пользователей на Android.
В начале июля число пользователей, зарегистрированных в мессенджере, превысило 2 миллиона.
В марте компания VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. Она доступна в магазинах приложений App Store, Ru Store и Google Play.
Позже правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, - ей станет дочерняя VK "Коммуникационная платформа".
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Правительство сообщило, кто будет развивать национальный мессенджер Max
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