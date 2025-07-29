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В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max
В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max - 29.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max
Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:22+0300
2025-07-29T15:22+0300
россия
технологии
госдума
антон горелкин
мессенджеры
борьба с мошенниками
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. "Сбер" и VK внедрят в Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщали в пресс-службе мессенджера 28 июля. "Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход. Будущее национального мессенджера зависит от того, насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей – в том числе в плане безопасности", - написал Горелкин в своем Telegram-канале. Депутат убежден, что правильная реализация задуманных возможностей - цифровой ID, электронная подпись, интеграция с "Госуслугами" - сделает Мax конкурентоспособным продуктом. "Параллельно, конечно, нужно стремиться к расширению базовых возможностей. Приятно видеть, что растет количество участников программы тестирования публичных каналов (например, сегодня в Мax пришла Генпрокуратура РФ)", - добавил Горелкин. В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
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россия, технологии, госдума, антон горелкин, мессенджеры, борьба с мошенниками
РОССИЯ, Технологии, Госдума, Антон Горелкин, мессенджеры, борьба с мошенниками
15:22 29.07.2025
 
В ГД назвали один из факторов успеха мессенджера Max

Депутат Горелкин: защита от мошенников является фактором успеха мессенджера Max

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Защита пользователей мессенджера MAX от возможных схем мошенников - один из факторов успеха платформы, считает первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайтов. "Сбер" и VK внедрят в Max технологии антифрода, которые позволят защитить пользователей от мошенников, сообщали в пресс-службе мессенджера 28 июля.
"Нет никаких сомнений, что мошенники будут пытаться использовать Мax в своих схемах, выдавая себя за сотрудников государственных органов, техподдержку интернет-платформ, родственников, сослуживцев и так далее. Поэтому привлечь к защите пользователей одну из самых компетентных в этом вопросе компаний – очень правильный ход. Будущее национального мессенджера зависит от того, насколько он будет отвечать ожиданиям пользователей – в том числе в плане безопасности", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат убежден, что правильная реализация задуманных возможностей - цифровой ID, электронная подпись, интеграция с "Госуслугами" - сделает Мax конкурентоспособным продуктом.
"Параллельно, конечно, нужно стремиться к расширению базовых возможностей. Приятно видеть, что растет количество участников программы тестирования публичных каналов (например, сегодня в Мax пришла Генпрокуратура РФ)", - добавил Горелкин.
В июле правительство России сообщало, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max. Ей станет дочерняя структура компании VK "Коммуникационная платформа".
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Max занял второе место в App Store среди бесплатных приложений
10:58
 
РОССИЯТехнологииГосдумаАнтон Горелкинмессенджерыборьба с мошенниками
 
 
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