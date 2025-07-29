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В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии

В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии - 29.07.2025, ПРАЙМ

В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии

Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T15:50+0300

2025-07-29T15:50+0300

2025-07-29T15:50+0300

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МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов, сообщили в российском МИД. "Двадцать девятого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле сего года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что послу указали на то, что недружественные меры являются нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. "Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - отметили в МИД РФ. Также в МИД добавили, что, если Осло не вернется к выполнению договоренностей от 1976 года, российская сторона предпримет меры по защите интересов своего рыболовства.

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россия, общество , норвегия, мид