Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250729/mid-860076181.html
В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии
В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии - 29.07.2025, ПРАЙМ
В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии
Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T15:50+0300
2025-07-29T15:50+0300
политика
россия
общество
норвегия
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_9717adda74f2466f10bffcfea6b31cd9.jpg
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов, сообщили в российском МИД. "Двадцать девятого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле сего года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что послу указали на то, что недружественные меры являются нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях. "Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - отметили в МИД РФ. Также в МИД добавили, что, если Осло не вернется к выполнению договоренностей от 1976 года, российская сторона предпримет меры по защите интересов своего рыболовства.
https://1prime.ru/20250715/zapad-859484965.html
норвегия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860076028_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e4a6e0eacb7257e4c0867a160b55898b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , норвегия, мид
Политика, РОССИЯ, Общество , НОРВЕГИЯ, МИД
15:50 29.07.2025
 
В МИД вызвали временного поверенного в делах Норвегии

Временного поверенного в делах Норвегии в России Йохансена вызвали в МИД

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен вызван в МИД РФ, ему вручена нота протеста из-за ограничений против российских рыболовных судов, сообщили в российском МИД.
"Двадцать девятого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Рагнхильд Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле сего года норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман Сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что послу указали на то, что недружественные меры являются нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, подрывающим многолетнюю систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях.
"Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - отметили в МИД РФ.
Также в МИД добавили, что, если Осло не вернется к выполнению договоренностей от 1976 года, российская сторона предпримет меры по защите интересов своего рыболовства.
Флаги Евросоюза, Франция
"Не отставать": в Норвегии призвали готовиться к возможной войне с Россией
15 июля, 08:18
 
ПолитикаРОССИЯОбществоНОРВЕГИЯМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала