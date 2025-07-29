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Минюст требует взыскать средства за раздел имущества Петросяна и Степаненко
Минюст требует взыскать средства за раздел имущества Петросяна и Степаненко - 29.07.2025, ПРАЙМ
Минюст требует взыскать средства за раздел имущества Петросяна и Степаненко
Минюст просит взыскать в бюджет государства недостающие 582 тысячи рублей за экспертизу, проведенную в рамках дела о разделе имущества юмористов Евгения... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:17+0300
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2025-07-29T09:17+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Минюст просит взыскать в бюджет государства недостающие 582 тысячи рублей за экспертизу, проведенную в рамках дела о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, следует из документов в распоряжении РИА Новости. Как указывается в материалах, ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова" при Минюсте РФ проводил две судебные экспертизы в рамках дела о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Стоимость одной из них, на 7,5 миллионов рублей, была поделена поровну между бывшими супругами и полностью оплачена, как и за экспертизы, проведенные в других учреждениях. Однако за вторую экспертизу в указанном центре стоимостью 1 миллион 132 рубля 702 рубля 75 копеек была получена лишь половина суммы - 550 тысяч рублей, которые в бюджет перевел Петросян. И представители Минюста обратились в Хамовнический суд Москвы для взыскания недостающих 582 тысяч рублей. У кого именно ведомство просит взыскать эти деньги, в материалах не указывается. Адвокат Петросяна Сергей Жорин отказался от комментариев, адвокат Степаненко Елена Забралова также не стала отвечать на вопросы по делу. Во вторник суд должен принять решение, как ожидается, заседание пройдёт в закрытом режиме. Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщалось. После развода супруги занялись разделом имущества, оценка стоимости которого заняла более двух лет. Заседание во всех инстанциях проходили в закрытом режиме, поэтому подробностями, кому досталось какое имущество, РИА Новости не располагает. Его общая стоимость на тот момент составляла около 1,5 миллиарда рублей. В состав совместно нажитого имущества входили недвижимость, внушительная коллекция антикварных предметов, более 2,5 тысяч книг, картины, фарфор, статуэтки.
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общество , москва
Экономика, Общество , МОСКВА
Минюст требует взыскать средства за раздел имущества Петросяна и Степаненко
Минюст просит взыскать 582 тыс руб за экспертизу по делу Петросяна и Степаненко
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Минюст просит взыскать в бюджет государства недостающие 582 тысячи рублей за экспертизу, проведенную в рамках дела о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, следует из документов в распоряжении РИА Новости.
Как указывается в материалах, ФБУ "Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А.Р. Шляхова" при Минюсте РФ проводил две судебные экспертизы в рамках дела о разделе имущества Петросяна и Степаненко. Стоимость одной из них, на 7,5 миллионов рублей, была поделена поровну между бывшими супругами и полностью оплачена, как и за экспертизы, проведенные в других учреждениях.
Однако за вторую экспертизу в указанном центре стоимостью 1 миллион 132 рубля 702 рубля 75 копеек была получена лишь половина суммы - 550 тысяч рублей, которые в бюджет перевел Петросян. И представители Минюста обратились в Хамовнический суд Москвы для взыскания недостающих 582 тысяч рублей.
У кого именно ведомство просит взыскать эти деньги, в материалах не указывается. Адвокат Петросяна Сергей Жорин отказался от комментариев, адвокат Степаненко Елена Забралова также не стала отвечать на вопросы по делу.
Во вторник суд должен принять решение, как ожидается, заседание пройдёт в закрытом режиме.
Хамовнический суд расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года. Петросян и Степаненко были женаты более 30 лет. О причине расставания официально не сообщалось.
После развода супруги занялись разделом имущества, оценка стоимости которого заняла более двух лет. Заседание во всех инстанциях проходили в закрытом режиме, поэтому подробностями, кому досталось какое имущество, РИА Новости не располагает. Его общая стоимость на тот момент составляла около 1,5 миллиарда рублей. В состав совместно нажитого имущества входили недвижимость, внушительная коллекция антикварных предметов, более 2,5 тысяч книг, картины, фарфор, статуэтки.
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