Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники летом маскируют фишинговые сайты под сайты отелей и авиакомпаний - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/moshenniki-860042809.html
Мошенники летом маскируют фишинговые сайты под сайты отелей и авиакомпаний
Мошенники летом маскируют фишинговые сайты под сайты отелей и авиакомпаний - 29.07.2025, ПРАЙМ
Мошенники летом маскируют фишинговые сайты под сайты отелей и авиакомпаний
Мошенники летом часто маскируют фишинговые сайты под страницы отелей и авиакомпаний, а также используют тему детских лагерей, рассказала РИА Новости... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T04:28+0300
2025-07-29T04:28+0300
бизнес
туризм
общество
михайлов
angara security
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860042809.jpg?1753752496
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мошенники летом часто маскируют фишинговые сайты под страницы отелей и авиакомпаний, а также используют тему детских лагерей, рассказала РИА Новости руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова. "Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров", - сообщила она, комментируя уловки злоумышленников этим летом. "В апреле 2025 года мошенники уже рассылали фейковые предложения от имени "Аэрофлота", заманивая пользователей на фишинговые страницы через мессенджеры и соцсети. Жертв просили заполнить онлайн-анкету или присоединиться к видеоконференции, чтобы "подтвердить бронь", после чего похищали их персональные и платежные данные", - при этом добавила Михайлова. Кроме того, она рассказала, что также летом мошенники используют тему детских лагерей на своих фишинговых сайтах. Сайт может имитировать настоящий или полностью несуществующий лагерь или базу отдыха. Контент на таких страницах, в том числе отзывы и видеообзоры, может быть украден или сгенерирован с помощью нейросетей. Также, как правило, на таком поддельном ресурсе потребуют предоплату за несуществующие путевки, уточнила эксперт. По такому же принципу работают и схемы с отелями и другими туробъектами: мошенники могут потребовать предоплату или полную оплату за проживание, включая дополнительные услуги. По словам Михайловой, они размещают фальшивые объявления не только на фишинговых сайтах, но и на популярных платформах бронирования или в соцсетях. Такие предложения, как правило, дешевле реальных конкурентов, объяснила эксперт. "Путешественники после оплаты таких туробъектов либо не могут связаться с "арендодателями", либо по приезде на место обнаруживают, что отель не существует или туробъект забронирован другими клиентами", - рассказала она. Эксперт также предупредила о распространении схем с перекупкой билетов на концерты и фестивали у перекупщиков в соцсетях. Мошенники предлагают "ненужные билеты" по заниженной цене, просят предоплату переводом на карту, а затем блокируют жертву. В некоторых случаях под видом электронных билетов распространяют вредоносное программное обеспечение.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, общество , михайлов, angara security, аэрофлот
Бизнес, Туризм, Общество , МИХАЙЛОВ, Angara Security, Аэрофлот
04:28 29.07.2025
 
Мошенники летом маскируют фишинговые сайты под сайты отелей и авиакомпаний

Эксперт Михайлова: мошенники летом маскируют сайты под страницы отелей и авиакомпаний

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мошенники летом часто маскируют фишинговые сайты под страницы отелей и авиакомпаний, а также используют тему детских лагерей, рассказала РИА Новости руководитель группы защиты бренда Angara Security Мария Михайлова.
"Одной из самых распространенных схем остается создание поддельных страниц, имитирующих сайты известных авиакомпаний и туроператоров", - сообщила она, комментируя уловки злоумышленников этим летом.
"В апреле 2025 года мошенники уже рассылали фейковые предложения от имени "Аэрофлота", заманивая пользователей на фишинговые страницы через мессенджеры и соцсети. Жертв просили заполнить онлайн-анкету или присоединиться к видеоконференции, чтобы "подтвердить бронь", после чего похищали их персональные и платежные данные", - при этом добавила Михайлова.
Кроме того, она рассказала, что также летом мошенники используют тему детских лагерей на своих фишинговых сайтах. Сайт может имитировать настоящий или полностью несуществующий лагерь или базу отдыха. Контент на таких страницах, в том числе отзывы и видеообзоры, может быть украден или сгенерирован с помощью нейросетей. Также, как правило, на таком поддельном ресурсе потребуют предоплату за несуществующие путевки, уточнила эксперт.
По такому же принципу работают и схемы с отелями и другими туробъектами: мошенники могут потребовать предоплату или полную оплату за проживание, включая дополнительные услуги. По словам Михайловой, они размещают фальшивые объявления не только на фишинговых сайтах, но и на популярных платформах бронирования или в соцсетях. Такие предложения, как правило, дешевле реальных конкурентов, объяснила эксперт.
"Путешественники после оплаты таких туробъектов либо не могут связаться с "арендодателями", либо по приезде на место обнаруживают, что отель не существует или туробъект забронирован другими клиентами", - рассказала она.
Эксперт также предупредила о распространении схем с перекупкой билетов на концерты и фестивали у перекупщиков в соцсетях. Мошенники предлагают "ненужные билеты" по заниженной цене, просят предоплату переводом на карту, а затем блокируют жертву. В некоторых случаях под видом электронных билетов распространяют вредоносное программное обеспечение.
 
БизнесТуризмОбществоМИХАЙЛОВAngara SecurityАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала