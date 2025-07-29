https://1prime.ru/20250729/moshenniki-860060066.html

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Россиян предупредили о новом способе мошенничества - 29.07.2025, ПРАЙМ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники стали красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых - эта схема... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:02+0300

2025-07-29T12:02+0300

2025-07-29T12:02+0300

мошенничество

финансы

банки

санкт-петербург

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059922_0:154:3888:2341_1920x0_80_0_0_54332d449351c446297ec595b8217757.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Мошенники стали красть деньги и данные россиян, предлагая оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых - эта схема направлена на пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей, рассказали РИА Новости в F6. "Компания F6, ведущий разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, обнаружила новый сценарий финансового мошенничества. Злоумышленники предлагают оформить виртуальную кредитную карту с лимитом в 100 тысяч рублей под 99% годовых без ограничений по возрасту, кредитной истории и другим критериям… Схема направлена против пенсионеров, людей в трудной жизненной ситуации и с плохой кредитной историей", - сказали в F6. Пользователю предлагают зарегистрироваться на сайте, используя адрес электронной почты и пароль - потом мошенники пробуют применять эту комбинацию для входа на других сервисах. Специалисты компании нашли такой сайт в доменной зоне .ru 7 июля, он был зарегистрирован от имени реальной организации из Санкт-Петербурга. На ресурсе указано, что выдачу кредиток одобряют "почти всем", а кредитная история "не важна". На главной странице написано "Остерегайтесь мошенников!". По инициативе F6 сайт был заблокирован, но в компании не исключают, что мошенники могут создать новые по его подобию. Далее пользователям предлагают заполнить анкеты, дождаться одобрения заявки в течение 10 минут, подписать договор онлайн и получить доступ к кредиту. Под предлогом оформления кредитки мошенники просят перечислить комиссию в 3050 рублей. Так, при заполнении "анкеты" необходимо указать фамилию, имя и отчество, дату рождения и паспортные данные, ИНН и СНИЛС, адрес регистрации и адрес фактического проживания, а также место работы, стаж работы на последнем месте и персональный доход. В дальнейшем злоумышленники могут использовать эти данные для атак с использованием социальной инженерии или передать другим киберпреступникам. "Киберпреступники регулярно разрабатывают новые сценарии. При определении круга потенциальных жертв они в первую очередь ориентируются на самые уязвимые слои населения, которым будет проще "продать" приманку. В данном случае цель злоумышленников - закредитованные граждане, по разным причинам нуждающиеся в деньгах, но в силу плохой кредитной истории не имеющие возможности получить новый кредит", - прокомментировал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров. Специалисты компании рекомендуют не верить заявлениям об одобрении кредитных карт "почти всем", а также не переводить предоплату до получения кредита ни под каким предлогом. Не нужно совершать платежи на сайтах, которые посещаете впервые, а также вводить персональные данные на сомнительных ресурсах.

https://1prime.ru/20250724/mvd-859862484.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, санкт-петербург