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МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов
Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:09+0300
2025-07-29T03:09+0300
2025-07-29T03:09+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД.
Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта.
Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты.
В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
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технологии, финансы, мвд
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов
МВД: телефонные мошенники в поисках дропперов обещают стабильный доход "на удаленке"
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД.
Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта.
Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты.
В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.