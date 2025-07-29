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МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов

МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов - 29.07.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов

Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T03:09+0300

2025-07-29T03:09+0300

2025-07-29T03:09+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД. Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта. Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты. В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, мвд