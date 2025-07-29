Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/mvd-860042180.html
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов
Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T03:09+0300
2025-07-29T03:09+0300
технологии
финансы
мвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860042180.jpg?1753747790
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД. Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта. Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты. В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, мвд
Технологии, Финансы, МВД
03:09 29.07.2025
 
МВД рассказало, как телефонные мошенники ищут дропперов

МВД: телефонные мошенники в поисках дропперов обещают стабильный доход "на удаленке"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Телефонные мошенники в поисках дропперов обещают гарантированный доход "на удаленке", а основной канал поиска - интернет, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД.
Так, по данным полиции, основной канал, через который телефонные мошенники находят себе сообщников-дропперов - интернет, соцсети, мессенджеры и электронная почта.
Злоумышленники обещают стабильный доход без официального трудоустройства и "удаленку", а единственное требование к "сотруднику" - наличие банковской карты.
В начале июля в России вступил в силу закон об уголовной ответственности за дропперство. Так, соучастникам мошенничества, которые за денежное вознаграждение передают свои карты, грозит до 3 лет лишения свободы, за приобретение карты для передачи её третьему лицу - до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.
 
ТехнологииФинансыМВД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала