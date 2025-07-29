https://1prime.ru/20250729/mvd-860068968.html

МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок

МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок - 29.07.2025, ПРАЙМ

МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок

В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T14:22+0300

2025-07-29T14:22+0300

2025-07-29T14:22+0300

мошенничество

мвд

общество

смс

мошенники

борьба с мошенниками

https://cdnn.1prime.ru/img/83762/95/837629569_0:162:2970:1833_1920x0_80_0_0_7fd6a21f2f8fbe1f75c0f2c507a3637b.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дополняющий федеральный закон "О связи". С этой даты каждый абонент вправе отказаться от любых массовых СМС‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение", - говорится в сообщении. В случае нарушения можно будет подать жалобу через специальный сервис на портале "Госуслуги". Это даст возможность быстро остановить навязчивые сообщения и защититься от мошенников, уверяют в ведомстве.

https://1prime.ru/20250725/apple-859922662.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, общество , смс, мошенники, борьба с мошенниками