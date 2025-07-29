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МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок
МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок
В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:22+0300
2025-07-29T14:22+0300
2025-07-29T14:22+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дополняющий федеральный закон "О связи". С этой даты каждый абонент вправе отказаться от любых массовых СМС‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение", - говорится в сообщении. В случае нарушения можно будет подать жалобу через специальный сервис на портале "Госуслуги". Это даст возможность быстро остановить навязчивые сообщения и защититься от мошенников, уверяют в ведомстве.
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мвд, общество , смс, мошенники, борьба с мошенниками
Мошенничество, МВД, Общество , СМС, МОШЕННИКИ, борьба с мошенниками
МВД напомнило о возможности отказаться от массовых СМС-рассылок
МВД: отказ от массовых СМС-рассылок будет хорошей защитой от мошенников
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. В МВД напомнили о возможности абонента с 1 августа отказаться от любых массовых СМС-рассылок и тем самым защититься от мошенников, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"С 1 августа 2025 года вступает в силу закон, дополняющий федеральный закон "О связи". С этой даты каждый абонент вправе отказаться от любых массовых СМС‑рассылок или уведомлений, направив соответствующее заявление своему оператору связи через личный кабинет на сайте или мобильное приложение", - говорится в сообщении.
В случае нарушения можно будет подать жалобу через специальный сервис на портале "Госуслуги". Это даст возможность быстро остановить навязчивые сообщения и защититься от мошенников, уверяют в ведомстве.
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