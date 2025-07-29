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В МВД сделали заявление о праворульных автомобилях - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В МВД сделали заявление о праворульных автомобилях
В МВД сделали заявление о праворульных автомобилях - 29.07.2025, ПРАЙМ
В МВД сделали заявление о праворульных автомобилях
МВД РФ опровергло информацию о якобы планируемом запрете на покупку или продажу, а также эксплуатацию авто с правым расположением руля, сообщила представитель... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T18:47+0300
2025-07-29T18:47+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. МВД РФ опровергло информацию о якобы планируемом запрете на покупку или продажу, а также эксплуатацию авто с правым расположением руля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.
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мвд
МВД
18:47 29.07.2025
 
В МВД сделали заявление о праворульных автомобилях

МВД опровергло сообщение о запрете праворульных автомобилей

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобильный рынок
Автомобильный рынок - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. МВД РФ опровергло информацию о якобы планируемом запрете на покупку или продажу, а также эксплуатацию авто с правым расположением руля, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В связи с появлением в масс-медиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности", - написала Волк в Telegram-канале.
По её словам, акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения.
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