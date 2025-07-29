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МВФ может сделать независимость НАБУ и САП условием для работы с Украиной - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ может сделать независимость НАБУ и САП условием для работы с Украиной
МВФ может сделать независимость НАБУ и САП условием для работы с Украиной - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ может сделать независимость НАБУ и САП условием для работы с Украиной
Международный валютный фонд (МВФ), возможно, сделает независимость антикоррупционных органов на Украине обязательным условием для дальнейшей работы в стране,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:41+0300
2025-07-29T14:41+0300
экономика
финансы
украина
владимир зеленский
мвф
рада
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), возможно, сделает независимость антикоррупционных органов на Украине обязательным условием для дальнейшей работы в стране, сообщила украинская версия журнала Forbes. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля. Ранее во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщило, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов. "Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти готовятся к переговорам о запуске новой четырехлетней программы, о которой могут объявить этой осенью. В документе может появиться постоянный маяк: независимость антикоррупционных органов", - говорится в материале на сайте украинской версии издания Forbes. Как сообщают журналисты, официально о новой программе могут заявить в октябре-ноябре текущего года после встречи представителей МВФ с украинскими чиновниками и обсуждения бюджета на 2026 год. Программа призвана обеспечить реформу исполнительной власти и добиться большей макроэкономической стабильности в стране. Однако, как заявил журналу депутат финансово-экономического блока Верховной рады, попросивший не указывать его имя, в документе может быть указано новое обязательное условие продолжения финансирования Украины со стороны МВФ: "маяк" в виде сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В июле Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.
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финансы, украина, владимир зеленский, мвф, рада
Экономика, Финансы, УКРАИНА, Владимир Зеленский, МВФ, Рада
14:41 29.07.2025
 
МВФ может сделать независимость НАБУ и САП условием для работы с Украиной

Forbes: МВФ может сделать независимость НАБУ и САП условием для работы с Киевом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), возможно, сделает независимость антикоррупционных органов на Украине обязательным условием для дальнейшей работы в стране, сообщила украинская версия журнала Forbes.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что Рада рассмотрит ее уже 31 июля.
Ранее во вторник украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на источники в политических кругах страны, сообщило, что Евросоюз приостановил выделение всей финансовой помощи Украине из-за принятия закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов.
"Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти готовятся к переговорам о запуске новой четырехлетней программы, о которой могут объявить этой осенью. В документе может появиться постоянный маяк: независимость антикоррупционных органов", - говорится в материале на сайте украинской версии издания Forbes.
Как сообщают журналисты, официально о новой программе могут заявить в октябре-ноябре текущего года после встречи представителей МВФ с украинскими чиновниками и обсуждения бюджета на 2026 год. Программа призвана обеспечить реформу исполнительной власти и добиться большей макроэкономической стабильности в стране. Однако, как заявил журналу депутат финансово-экономического блока Верховной рады, попросивший не указывать его имя, в документе может быть указано новое обязательное условие продолжения финансирования Украины со стороны МВФ: "маяк" в виде сохранения независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В июле Зеленский пожаловался на то, что Украина нуждается в дополнительных 65 миллиардах долларов для преодоления дефицита и на военное производство.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
Рада рассмотрит закон о НАБУ и САП 31 июля
27 июля, 16:13
 
ЭкономикаФинансыУКРАИНАВладимир ЗеленскийМВФРада
 
 
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