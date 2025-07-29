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МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году
МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году
Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного во вторник... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:01+0300
2025-07-29T16:01+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного во вторник обновления доклада "Перспективы развития мировой экономики". Новый прогноз МФВ на текущий год на 0,6 процентного пункта ниже апрельских ожиданий. А на следующий год - выше на 0,1 процентного пункта. Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. Банк России ожидает на текущий год рост ВВП страны в диапазоне 1-2%, указывая, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В 2026 году ЦБ ждет роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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россия, мвф
Экономика, РОССИЯ, МВФ
16:01 29.07.2025
 
МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году

МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМВФ
МВФ - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Международный валютный фонд понизил прогноз роста экономики России в 2025 году до 0,9%, а на 2026 год повысил до 1%, следует из опубликованного во вторник обновления доклада "Перспективы развития мировой экономики".
Новый прогноз МФВ на текущий год на 0,6 процентного пункта ниже апрельских ожиданий. А на следующий год - выше на 0,1 процентного пункта.
Текущий прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП России в этом году на 2,5%, в 2026 - на 2,4%. Банк России ожидает на текущий год рост ВВП страны в диапазоне 1-2%, указывая, что экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В 2026 году ЦБ ждет роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.
Банк России по итогам заседания совета директоров в июле ожидаемо второе заседание подряд снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых.
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