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МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам - 29.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам
МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам - 29.07.2025, ПРАЙМ
МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам
Возврат США к повышенным импортным пошлинам и срыв торговых переговоров способны существенно замедлить рост мировой экономики, отняв у него в 2025 году примерно | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:02+0300
2025-07-29T16:02+0300
экономика
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Возврат США к повышенным импортным пошлинам и срыв торговых переговоров способны существенно замедлить рост мировой экономики, отняв у него в 2025 году примерно 0,2 процентного пункта, следует из обновленного июльского доклада Международного валютного фонда "Перспективы развития мировой экономики". "Сброс тарифных ставок к уровням 2 апреля или выше (как указано в письмах администрации США торговым партнерам) с 1 августа и введение пошлин до 50% на медь, как в настоящее время заявлено, приведут к ослаблению глобального роста", — говорится в документе. Как подчеркивают эксперты фонда, согласно расчетам, если будут введены максимальные ставки пошлин, обозначенные в апреле и письмах до 14 июля, то глобальный рост экономики в 2025 году может потерять 0,2 процентного пункта. В МВФ добавляют, что дополнительные секторальные пошлины, в том числе в сфере электроники и фармацевтики, могут создать узкие места и усилить инфляционное давление, особенно в условиях нестабильных цепочек поставок. Согласно материалам, прогноз глобального роста экономики на 2025 года был повышен на 0,2 процентного пункта - до 3%. Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил введение этой меры на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях. В начале июля он подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа.
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сша, дональд трамп, мвф
Экономика, США, Дональд Трамп, МВФ
16:02 29.07.2025
 
МВФ предупредил о последствиях возврата США к импортным пошлинам

МВФ: возврат США к повышенным импортным пошлинам замедлит рост мировой экономики

© novosti.err.ee*Международный валютный фонд
*Международный валютный фонд
© novosti.err.ee
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ВАШИНГТОН, 29 июл – ПРАЙМ. Возврат США к повышенным импортным пошлинам и срыв торговых переговоров способны существенно замедлить рост мировой экономики, отняв у него в 2025 году примерно 0,2 процентного пункта, следует из обновленного июльского доклада Международного валютного фонда "Перспективы развития мировой экономики".
"Сброс тарифных ставок к уровням 2 апреля или выше (как указано в письмах администрации США торговым партнерам) с 1 августа и введение пошлин до 50% на медь, как в настоящее время заявлено, приведут к ослаблению глобального роста", — говорится в документе.
Как подчеркивают эксперты фонда, согласно расчетам, если будут введены максимальные ставки пошлин, обозначенные в апреле и письмах до 14 июля, то глобальный рост экономики в 2025 году может потерять 0,2 процентного пункта.
В МВФ добавляют, что дополнительные секторальные пошлины, в том числе в сфере электроники и фармацевтики, могут создать узкие места и усилить инфляционное давление, особенно в условиях нестабильных цепочек поставок.
Согласно материалам, прогноз глобального роста экономики на 2025 года был повышен на 0,2 процентного пункта - до 3%.
Президент США Дональд Трамп ранее объявил о введении повышенных пошлин на импорт в начале апреля, однако затем отложил введение этой меры на 90 дней, чтобы за этот срок провести переговоры о торговых соглашениях.
В начале июля он подписал указ о переносе срока введения повышенных пошлин на импортные товары с 9 июля на 1 августа.
%Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Глава МИД Италии объявил о создании рабочей группы по вопросам пошлин
12:20
 
ЭкономикаСШАДональд ТрампМВФ
 
 
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