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Россия почти на треть увеличила экспорт мяса птицы
Россия почти на треть увеличила экспорт мяса птицы - 29.07.2025, ПРАЙМ
Россия почти на треть увеличила экспорт мяса птицы
Экспорт мяса птицы из России за прошлое полугодие превысил 440 миллионов долларов, это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:32+0300
2025-07-29T11:32+0300
2025-07-29T11:32+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Экспорт мяса птицы из России за прошлое полугодие превысил 440 миллионов долларов, это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт". "По оценкам экспертов, с января по июнь 2025 года Россия экспортировала мяса птицы на сумму более 440 миллионов долларов, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода. В физическом выражении объем поставок увеличился на 22%, превысив 218 тысяч тонн", - говорится в сообщении. "Основной объем экспортной выручки – порядка 88% – по-прежнему приходится на куриное мясо и субпродукты, еще 12% – мясо и субпродукты индейки и менее 1% – мясо утки. При этом индейка демонстрирует опережающие темпы, увеличиваясь более чем на 39% год к году", – приводится цитата руководителя "Агроэкспорта" Ильи Ильюшина. Уточняется, что 44% стоимостного объема экспорта пришлось на Китай - более 195 миллионов долларов, и это на 17% больше год к году. Почти четверть от стоимостного объема экспорта составили закупки из Саудовской Аравии - они увеличились до 107 миллионов долларов, что на 90% больше, чем за тот же период 2024 года.
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россия, агроэкспорт, экспорт, мясо птицы
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт, экспорт, мясо птицы
Россия почти на треть увеличила экспорт мяса птицы
"Агроэкспорт": Россия в первом полугодии увеличила экспорт мяса птицы на 30%
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Экспорт мяса птицы из России за прошлое полугодие превысил 440 миллионов долларов, это на 30% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".
"По оценкам экспертов, с января по июнь 2025 года Россия экспортировала мяса птицы на сумму более 440 миллионов долларов, что на 30% больше аналогичного прошлогоднего периода. В физическом выражении объем поставок увеличился на 22%, превысив 218 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
"Основной объем экспортной выручки – порядка 88% – по-прежнему приходится на куриное мясо и субпродукты, еще 12% – мясо и субпродукты индейки и менее 1% – мясо утки. При этом индейка демонстрирует опережающие темпы, увеличиваясь более чем на 39% год к году", – приводится цитата руководителя "Агроэкспорта" Ильи Ильюшина.
Уточняется, что 44% стоимостного объема экспорта пришлось на Китай - более 195 миллионов долларов, и это на 17% больше год к году.
Почти четверть от стоимостного объема экспорта составили закупки из Саудовской Аравии - они увеличились до 107 миллионов долларов, что на 90% больше, чем за тот же период 2024 года.
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