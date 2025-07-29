https://1prime.ru/20250729/netanyakhu-860077619.html
СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе
СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе - 29.07.2025, ПРАЙМ
СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится с планом... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T16:31+0300
2025-07-29T16:31+0300
2025-07-29T16:31+0300
общество
израиль
газа
сша
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2797:1574_1920x0_80_0_0_6a7d153e2ce71a814574a0af3fff98d7.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится с планом прекращения огня, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник. "Премьер-министр Нетаньяху рассматривает план аннексии территорий в Газе, если ХАМАС не согласится с планом прекращения огня", - приводит телеканал слова неназванного источника. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. США и Израиль 24 июля отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на этой неделе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
https://1prime.ru/20250729/izrail-860060808.html
израиль
газа
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76335/60/763356049_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_e2ac0502fb7b392833202d49cbae149d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , израиль, газа, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф
Общество , ИЗРАИЛЬ, Газа, США, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф
СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе
ABC: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится с планом прекращения огня, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник.
"Премьер-министр Нетаньяху рассматривает план аннексии территорий в Газе, если ХАМАС не согласится с планом прекращения огня", - приводит телеканал слова неназванного источника.
В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно.
США и Израиль 24 июля отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия.
Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на этой неделе.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
МИД Израиля рассказал, что мешает заключению сделки по Газе