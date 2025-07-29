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СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе

СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе - 29.07.2025, ПРАЙМ

СМИ: Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится с планом... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T16:31+0300

2025-07-29T16:31+0300

2025-07-29T16:31+0300

общество

израиль

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сша

биньямин нетаньяху

стив уиткофф

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает вариант аннексии территорий в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС не согласится с планом прекращения огня, сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник. "Премьер-министр Нетаньяху рассматривает план аннексии территорий в Газе, если ХАМАС не согласится с планом прекращения огня", - приводит телеканал слова неназванного источника. В Дохе 6 июля возобновились непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа. По данным СМИ, первые раунды закончились безрезультатно. США и Израиль 24 июля отозвали свои делегации из Дохи, где проходил раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа, после получения ответа ХАМАС по предложенному соглашению о перемирии и освобождении заложников. По словам спецпосланника США Стива Уиткоффа, ответ ХАМАС "не свидетельствует" о стремлении к достижению сделки о прекращении огня в полуэксклаве. ХАМАС заявило, что удивлено негативными заявлениями американского эмиссара о позиции движения, подчеркнув свое стремление преодолеть все препятствия. Египет и Катар в совместном заявлении сообщили, что некоторый прогресс был достигнут в ходе последнего раунда переговоров о прекращении огня в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. Согласно информации телеканала Al Qahera News, переговоры могут возобновиться на этой неделе. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://1prime.ru/20250729/izrail-860060808.html

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общество , израиль, газа, сша, биньямин нетаньяху, стив уиткофф