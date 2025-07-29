https://1prime.ru/20250729/norvegiya-860079854.html

МИД Норвегии раскритиковал двойные стандарты в отношении России и Израиля

МИД Норвегии раскритиковал двойные стандарты в отношении России и Израиля - 29.07.2025, ПРАЙМ

МИД Норвегии раскритиковал двойные стандарты в отношении России и Израиля

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о двойных стандартах Запада, который критикует Россию, но при этом молчит о действиях Израиля в секторе... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T18:23+0300

2025-07-29T18:23+0300

2025-07-29T18:45+0300

политика

запад

двойные стандарты

россия

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о двойных стандартах Запада, который критикует Россию, но при этом молчит о действиях Израиля в секторе Газа, по его мнению, это демонстрирует остальному миру, что для западных стран абсолютных правил нет, а они просто выбирают "как в меню" те, которые им более выгодны. "Критика России ... но при этом до недавнего времени молчание о Газе - это показывает остальному миру, что мы, в общем-то, рассматриваем их (международное право - ред.) не как абсолютные правила, а скорее как меню, из которого можно выбирать свои аргументы", - заявил Эйде в интервью газете Financial Times. По словам главы норвежского МИД, со стороны может показаться, что западные страны избирательно подходят к международному праву. Он отметил, что вместо того, чтобы "последовательно" применять его к различным международным конфликтам, Запад выбирает то, что для него выгоднее всего. Эйде подчеркнул, что, действуя таким образом, западные страны рискуют потерять доверие остальных стран, и призвал к критике Израиля. Кроме того, глава МИД Норвегии заявил, что постоянно напоминает своим коллегам, что из восьми миллиардов населения Земли на Западе проживает только один миллиард. "Он добавил, что многие в Европе недооценили выводы, которые сделали в других частях мира на основе конфликта России и Украины и действий Израиля в войне с (палестинским движением - ред.) ХАМАС", - пишет газета. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия между сторонами, которые прерывались непродолжительными перемириями, также перекинулись на Ливан и Йемен и спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. С 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли свыше 60 тысяч палестинцев, согласно данным местного министерства здравоохранения.

https://1prime.ru/20250729/mid-860076181.html

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запад, двойные стандарты, россия