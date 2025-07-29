Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/operator-860059424.html
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке - 29.07.2025, ПРАЙМ
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке
Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:59+0300
2025-07-29T11:59+0300
технологии
бизнес
франция
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_37a0e21e65b43e9d523ef9bce96621f6.jpg
ПАРИЖ, 29 июл – ПРАЙМ. Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг. "В пятницу, 25 июля группа Orange зафиксировала кибератаку на одну из своих информационных систем… Официальная жалоба была направлена, и соответствующие органы были уведомлены. Мы тесно сотрудничаем с ними", - говорится в заявлении на сайте компании. Как только кибератака была обнаружена, команды специалистов "изолировали потенциально затронутые сервисы", чтобы минимизировать последствия. Это привело к сбоям в работе ряда платформ для части корпоративных клиентов и в оказании некоторых услуг для физических лиц "в основном во Франции", сообщает Orange. Компания также осуществляет деятельность в ряде других стран Европы. Ожидается, что работа затронутых сервисов будет восстановлена до утра среды, 30 июля. На данном этапе расследования нет оснований полагать, что злоумышленники похитили данные клиентов оператора, сказано в заявлении.
https://1prime.ru/20250727/filippo-860016522.html
франция
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_9653ea7d44f0077287f8969d44959a94.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, бизнес, франция, европа
Технологии, Бизнес, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА
11:59 29.07.2025
 
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке

Крупнейший французский оператор Orange сообщил о перебоях из-за кибератаки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 29 июл – ПРАЙМ. Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг.
"В пятницу, 25 июля группа Orange зафиксировала кибератаку на одну из своих информационных систем… Официальная жалоба была направлена, и соответствующие органы были уведомлены. Мы тесно сотрудничаем с ними", - говорится в заявлении на сайте компании.
Как только кибератака была обнаружена, команды специалистов "изолировали потенциально затронутые сервисы", чтобы минимизировать последствия. Это привело к сбоям в работе ряда платформ для части корпоративных клиентов и в оказании некоторых услуг для физических лиц "в основном во Франции", сообщает Orange. Компания также осуществляет деятельность в ряде других стран Европы.
Ожидается, что работа затронутых сервисов будет восстановлена до утра среды, 30 июля. На данном этапе расследования нет оснований полагать, что злоумышленники похитили данные клиентов оператора, сказано в заявлении.
ЕС - ПРАЙМ, 1920, 27.07.2025
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США
27 июля, 23:28
 
ТехнологииБизнесФРАНЦИЯЕВРОПА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала