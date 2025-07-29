https://1prime.ru/20250729/operator-860059424.html
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке - 29.07.2025, ПРАЙМ
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке
Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:59+0300
2025-07-29T11:59+0300
2025-07-29T11:59+0300
технологии
бизнес
франция
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_37a0e21e65b43e9d523ef9bce96621f6.jpg
ПАРИЖ, 29 июл – ПРАЙМ. Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг. "В пятницу, 25 июля группа Orange зафиксировала кибератаку на одну из своих информационных систем… Официальная жалоба была направлена, и соответствующие органы были уведомлены. Мы тесно сотрудничаем с ними", - говорится в заявлении на сайте компании. Как только кибератака была обнаружена, команды специалистов "изолировали потенциально затронутые сервисы", чтобы минимизировать последствия. Это привело к сбоям в работе ряда платформ для части корпоративных клиентов и в оказании некоторых услуг для физических лиц "в основном во Франции", сообщает Orange. Компания также осуществляет деятельность в ряде других стран Европы. Ожидается, что работа затронутых сервисов будет восстановлена до утра среды, 30 июля. На данном этапе расследования нет оснований полагать, что злоумышленники похитили данные клиентов оператора, сказано в заявлении.
https://1prime.ru/20250727/filippo-860016522.html
франция
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059147_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_9653ea7d44f0077287f8969d44959a94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, франция, европа
Технологии, Бизнес, ФРАНЦИЯ, ЕВРОПА
Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке
Крупнейший французский оператор Orange сообщил о перебоях из-за кибератаки
ПАРИЖ, 29 июл – ПРАЙМ. Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг.
"В пятницу, 25 июля группа Orange зафиксировала кибератаку на одну из своих информационных систем… Официальная жалоба была направлена, и соответствующие органы были уведомлены. Мы тесно сотрудничаем с ними", - говорится в заявлении на сайте компании.
Как только кибератака была обнаружена, команды специалистов "изолировали потенциально затронутые сервисы", чтобы минимизировать последствия. Это привело к сбоям в работе ряда платформ для части корпоративных клиентов и в оказании некоторых услуг для физических лиц "в основном во Франции", сообщает Orange. Компания также осуществляет деятельность в ряде других стран Европы.
Ожидается, что работа затронутых сервисов будет восстановлена до утра среды, 30 июля. На данном этапе расследования нет оснований полагать, что злоумышленники похитили данные клиентов оператора, сказано в заявлении.
"Трамп навязал". Во Франции оценили торговую сделку ЕС с США