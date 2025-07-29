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Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке

Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке - 29.07.2025, ПРАЙМ

Крупнейший во Франции оператор связи подвергся кибератаке

Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:59+0300

2025-07-29T11:59+0300

2025-07-29T11:59+0300

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ПАРИЖ, 29 июл – ПРАЙМ. Крупнейший во Франции оператор связи Orange сообщил, что подвергся кибератаке, которая привела к перебоям в оказании ряда услуг. "В пятницу, 25 июля группа Orange зафиксировала кибератаку на одну из своих информационных систем… Официальная жалоба была направлена, и соответствующие органы были уведомлены. Мы тесно сотрудничаем с ними", - говорится в заявлении на сайте компании. Как только кибератака была обнаружена, команды специалистов "изолировали потенциально затронутые сервисы", чтобы минимизировать последствия. Это привело к сбоям в работе ряда платформ для части корпоративных клиентов и в оказании некоторых услуг для физических лиц "в основном во Франции", сообщает Orange. Компания также осуществляет деятельность в ряде других стран Европы. Ожидается, что работа затронутых сервисов будет восстановлена до утра среды, 30 июля. На данном этапе расследования нет оснований полагать, что злоумышленники похитили данные клиентов оператора, сказано в заявлении.

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технологии, бизнес, франция, европа