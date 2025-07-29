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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на поход за ягодами - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на поход за ягодами
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на поход за ягодами - 29.07.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на поход за ягодами
Более 40% россиян готовы потратить до 1 тысячи рублей на один поход за ягодами в магазин, треть россиян - не больше 500 рублей, а 15% - от 1 тысячи до 2 тысяч... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T05:52+0300
2025-07-29T05:52+0300
бизнес
экономика
россия
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Более 40% россиян готовы потратить до 1 тысячи рублей на один поход за ягодами в магазин, треть россиян - не больше 500 рублей, а 15% - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", которое есть в распоряжении РИА Новости. "По данным опроса, 43% респондентов готовы выделить до 1000 рублей на один поход в магазин за ягодами. При этом более 2000 рублей готовы потратить только 7% россиян - преимущественно это женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 34% готовы тратить до 500 рублей (в основном, это мужчины в возрасте 18-24 лет и 35-44 лет), 15% респондентов выделяют на покупку от 1001 до 2000 рублей. И только 1% опрошенных высказались, что вообще не покупают ягоды", - сказано в исследовании. Что касается самых любимых летних ягод россиян, топ возглавили клубника, черешня и арбуз. На четвертом и пятом месте расположились малина и смородина, а в конце списка оказались черника и брусника. Жители северных регионов также предпочитают голубику и ежевику, а на юге России любят облепиху и землянику. По данным исследования, женщины отдают предпочтение малине, а мужчины чаще выбирают арбуз в качестве летнего лакомства. Почти половина россиян стабильно раз в неделю едят ягоды. Более трети респондентов покупают их для семьи и детей, а каждый пятый только для себя. "Более трети респондентов (42%) чаще выбирают ягоды местного происхождения - мужчинам такая позиция свойственна больше (27%). При этом для женщин в большей степени важны свежесть, внешний вид и отсутствие повреждений на продукте. Это связано с тем, что они часто используют ягоды в качестве украшения летних десертов и других блюд", - сказано в исследовании.
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192
40
192
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40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
05:52 29.07.2025
 
Опрос показал, сколько россияне готовы потратить на поход за ягодами

"Апельсин": более 40% россиян готовы потратить до тысячи рублей на поход за ягодами

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Более 40% россиян готовы потратить до 1 тысячи рублей на один поход за ягодами в магазин, треть россиян - не больше 500 рублей, а 15% - от 1 тысячи до 2 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса лояльности "Апельсин", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"По данным опроса, 43% респондентов готовы выделить до 1000 рублей на один поход в магазин за ягодами. При этом более 2000 рублей готовы потратить только 7% россиян - преимущественно это женщины в возрасте от 25 до 34 лет. 34% готовы тратить до 500 рублей (в основном, это мужчины в возрасте 18-24 лет и 35-44 лет), 15% респондентов выделяют на покупку от 1001 до 2000 рублей. И только 1% опрошенных высказались, что вообще не покупают ягоды", - сказано в исследовании.
Что касается самых любимых летних ягод россиян, топ возглавили клубника, черешня и арбуз. На четвертом и пятом месте расположились малина и смородина, а в конце списка оказались черника и брусника. Жители северных регионов также предпочитают голубику и ежевику, а на юге России любят облепиху и землянику. По данным исследования, женщины отдают предпочтение малине, а мужчины чаще выбирают арбуз в качестве летнего лакомства.
Почти половина россиян стабильно раз в неделю едят ягоды. Более трети респондентов покупают их для семьи и детей, а каждый пятый только для себя.
"Более трети респондентов (42%) чаще выбирают ягоды местного происхождения - мужчинам такая позиция свойственна больше (27%). При этом для женщин в большей степени важны свежесть, внешний вид и отсутствие повреждений на продукте. Это связано с тем, что они часто используют ягоды в качестве украшения летних десертов и других блюд", - сказано в исследовании.
 
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