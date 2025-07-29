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Опрос показал, сколько россиян экономят перед отпуском - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Опрос показал, сколько россиян экономят перед отпуском
Опрос показал, сколько россиян экономят перед отпуском - 29.07.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян экономят перед отпуском
Абсолютное большинство россиян используют особые финансовые стратегии на период подготовки к отпуску, в частности каждый второй экономит перед поездкой зная,... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T06:41+0300
2025-07-29T06:41+0300
экономика
бизнес
финансы
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян используют особые финансовые стратегии на период подготовки к отпуску, в частности каждый второй экономит перед поездкой зная, что после получения отпускных, ему предстоит получить меньшую сумму, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Абсолютное большинство респондентов (88%) используют особые финансовые стратегии на период подготовки к отпуску, во время отдыха и после него", - выяснили аналитики, опросив порядка 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет. "Так, 51% участников опроса, зная, что после получения отпускных, им предстоит получить меньшую сумму в последующую выплату зарплаты, стараются экономить. При этом каждый пятый из этой группы открывает специальный накопительный счет под финансовую подушку на период после отпуска", - добавили авторы исследования. Отмечается, что 18% опрошенных россиян указали, что регулярно откладывают небольшую сумму, чтобы накопить на "отпуск мечты". "8% участников опроса прибегают к кредитам, чтобы позволить себе тот отпуск, который они хотели бы. Лишь 5% респондентов отметили, что копят на отпуск сразу в валюте, в большинстве случаев (57%) - через покупку долларов, 20% - евро, в то время как юань для сбережений на отпуск использует 13% респондентов этой группы", - говорится в материалах. Аналитики также выяснили, что 6% участников исследования указали, выбор страховки на период отпуска — также часть их финансовой подготовки к отдыху, которая позволяет им обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств и денежных потерь. "Наибольший интерес к страховым продуктам на период отпуска, по нашим наблюдениям, проявляют респонденты в возрасте от 34 до 45 лет (42%), преимущественно мужчины (58%). По сути, наиболее экономически активная группа пользователей, которую чаще образуют семьи с детьми и для которой финансовое планирование важно на разных временных горизонтах", — сказал исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак, слова которого привели в сообщении. Лишь 12% соотечественников отметили, что не предпринимают каких-либо дополнительных действий в отношении финансов, чтобы подготовиться к отпуску, уточнили в исследовании. При этом 8% из них указали, что готовы на случай "кассового разрыва" использовать кредитную карту или заем в микрофинансовых организациях. Оставшиеся 4% пояснили, что в целом ходят в отпуск редко, используя лишь установленный законом минимум в 14 дней отдыха в год, заключили аналитики.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы
Экономика, Бизнес, Финансы
06:41 29.07.2025
 
Опрос показал, сколько россиян экономят перед отпуском

"Выберу.ру": каждый второй россиянин экономит на подготовке к отпуску

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Абсолютное большинство россиян используют особые финансовые стратегии на период подготовки к отпуску, в частности каждый второй экономит перед поездкой зная, что после получения отпускных, ему предстоит получить меньшую сумму, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Абсолютное большинство респондентов (88%) используют особые финансовые стратегии на период подготовки к отпуску, во время отдыха и после него", - выяснили аналитики, опросив порядка 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 65 лет.
"Так, 51% участников опроса, зная, что после получения отпускных, им предстоит получить меньшую сумму в последующую выплату зарплаты, стараются экономить. При этом каждый пятый из этой группы открывает специальный накопительный счет под финансовую подушку на период после отпуска", - добавили авторы исследования.
Отмечается, что 18% опрошенных россиян указали, что регулярно откладывают небольшую сумму, чтобы накопить на "отпуск мечты". "8% участников опроса прибегают к кредитам, чтобы позволить себе тот отпуск, который они хотели бы. Лишь 5% респондентов отметили, что копят на отпуск сразу в валюте, в большинстве случаев (57%) - через покупку долларов, 20% - евро, в то время как юань для сбережений на отпуск использует 13% респондентов этой группы", - говорится в материалах.
Аналитики также выяснили, что 6% участников исследования указали, выбор страховки на период отпуска — также часть их финансовой подготовки к отдыху, которая позволяет им обезопасить себя от непредвиденных обстоятельств и денежных потерь.
"Наибольший интерес к страховым продуктам на период отпуска, по нашим наблюдениям, проявляют респонденты в возрасте от 34 до 45 лет (42%), преимущественно мужчины (58%). По сути, наиболее экономически активная группа пользователей, которую чаще образуют семьи с детьми и для которой финансовое планирование важно на разных временных горизонтах", — сказал исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак, слова которого привели в сообщении.
Лишь 12% соотечественников отметили, что не предпринимают каких-либо дополнительных действий в отношении финансов, чтобы подготовиться к отпуску, уточнили в исследовании. При этом 8% из них указали, что готовы на случай "кассового разрыва" использовать кредитную карту или заем в микрофинансовых организациях. Оставшиеся 4% пояснили, что в целом ходят в отпуск редко, используя лишь установленный законом минимум в 14 дней отдыха в год, заключили аналитики.
 
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