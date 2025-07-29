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Офицер США предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Офицер США предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова
Офицер США предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова - 29.07.2025, ПРАЙМ
Офицер США предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова
Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону приобрести... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T08:49+0300
2025-07-29T08:49+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать действия КНР в регионе. "Предложение состоит в том, чтобы США осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок... Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику", - пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense. По мнению американского офицера, США в рамках этой сделки следует приобрести не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%. Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или стать неинкорпорированной территорией США. В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов. В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
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россия, сша, арктика, китай, дональд трамп, сергей лавров, нато
Экономика, РОССИЯ, США, АРКТИКА, КИТАЙ, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
08:49 29.07.2025
 
Офицер США предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова

Breaking Defense: офицер США предложил США купить у России Командорские острова

© РИА Новости . Александр Ковалев | Перейти в медиабанкВид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген
Вид на Северный Ледовитый океан с архипелага Шпицберген - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Александр Ковалев
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил Вашингтону приобрести у России Командорские острова за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать действия КНР в регионе.
"Предложение состоит в том, чтобы США осуществили мирное и прагматичное приобретение Командорских островов у Российской Федерации за 15 миллиардов долларов, чтобы отслеживать потенциальную активность китайских подводных лодок... Командорские острова расположены непосредственно вдоль потенциального пути от китайской военно-морской базы Цзянгэчжуан в Арктику", - пишет Фриц в статье для издания Breaking Defense.
По мнению американского офицера, США в рамках этой сделки следует приобрести не только острова, но и исключительную экономическую зону вокруг них, природные ресурсы района и инфраструктуру. Как следствие, исключительная экономическая зона Штатов увеличится на 3,8%.
Как считает Фриц, острова могли бы стать частью штата Аляска или стать неинкорпорированной территорией США.
В мае газета Wall Street Journal сообщала, что президент США Дональд Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов.
В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что на севере Евразии фиксируются попытки милитаризации Арктики и поиска предлогов для проникновения туда инфраструктуры НАТО.
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ЭкономикаРОССИЯСШААРКТИКАКИТАЙДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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