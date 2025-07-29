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В Госдуме прокомментировали идею США купить Командорские острова
В Госдуме прокомментировали идею США купить Командорские острова - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали идею США купить Командорские острова
Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T14:26+0300
2025-07-29T14:26+0300
2025-07-29T14:26+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику. "Ну, это полный абсурд. Первое – Россия своими землями не торгует. Тем более это категорически запрещено нашей конституцией. Тем более тот предлог для того, чтобы следить за китайцами в Арктике, куда мы их приглашаем в Северный морской путь, звучит просто абсурдно", - сказал собеседник агентства.
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РОССИЯ, Бизнес, США, АРКТИКА, Госдума
В Госдуме прокомментировали идею США купить Командорские острова
Депутат Чепа назвал идею покупки США Командорских островов абсурдной
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Идея покупки США российских Командорских островов является абсурдной, РФ своими землями не торгует, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее подполковник Джеффри Фриц, который в составе командования обеспечения безопасности сухопутных войск США несет службу в Эстонии, предложил задуматься о покупке у России Командорских островов. В статье для Breaking Defense Фриц написал, что США могли бы использовать Командорские острова для отслеживания потенциальной активности китайских подводных лодок на пути в Арктику.
"Ну, это полный абсурд. Первое – Россия своими землями не торгует. Тем более это категорически запрещено нашей конституцией. Тем более тот предлог для того, чтобы следить за китайцами в Арктике, куда мы их приглашаем в Северный морской путь, звучит просто абсурдно", - сказал собеседник агентства.
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