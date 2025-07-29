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РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом
РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом - 29.07.2025, ПРАЙМ
РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом
Туристы из России не снижают спроса на отдых за рубежом несмотря на проблемы с авиасообщением, лидеры выездного туризма - Турция, Египет и Таиланд, сообщили в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T09:28+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Туристы из России не снижают спроса на отдых за рубежом несмотря на проблемы с авиасообщением, лидеры выездного туризма - Турция, Египет и Таиланд, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Лидерами выездного туризма в последний месяц лета станут Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Китай, ОАЭ и Мальдивы. Доли этих направлений различаются в зависимости от туроператора, но в целом туры за рубеж продаются стабильно, несмотря на все проблемы с авиасообщением, и либо соответствуют показателям августа 2024 года, либо их превышают", - сообщили в РСТ. По данным руководителя международных проектов "Слетать.ру" и управляющего директора туроператора Let"s Fly Любови Ворониной, спрос на зарубежные туры с заездами с 1 по 31 августа у компании на 28,2% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Она добавила, что средняя цена путёвки в Турцию, Египет и Абхазию за год увеличилась, составив 250 тысяч, 200,5 тысячи и 130 тысяч рублей соответственно. "Больше всего подорожала Абхазия - на 8,3%. Эмираты и Таиланд показали небольшое снижение "среднего чека" до 169 тысяч и до 160,9 тысячи рублей соответственно", - процитировали в союзе Воронину.
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туризм, россия, российский союз туриндустрии, путешествия, авиасообщение, турция, египет, таиланд
Туризм, РОССИЯ, Российский союз туриндустрии, путешествия, авиасообщение, ТУРЦИЯ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД
РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом
РСТ: спрос на отдых за рубежом не падает, несмотря на трудности с авиасообщением
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Туристы из России не снижают спроса на отдых за рубежом несмотря на проблемы с авиасообщением, лидеры выездного туризма - Турция, Египет и Таиланд, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"Лидерами выездного туризма в последний месяц лета станут Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Китай, ОАЭ и Мальдивы. Доли этих направлений различаются в зависимости от туроператора, но в целом туры за рубеж продаются стабильно, несмотря на все проблемы с авиасообщением, и либо соответствуют показателям августа 2024 года, либо их превышают", - сообщили в РСТ.
По данным руководителя международных проектов "Слетать.ру" и управляющего директора туроператора Let"s Fly Любови Ворониной, спрос на зарубежные туры с заездами с 1 по 31 августа у компании на 28,2% превышает аналогичные показатели предыдущего года.
Она добавила, что средняя цена путёвки в Турцию, Египет и Абхазию за год увеличилась, составив 250 тысяч, 200,5 тысячи и 130 тысяч рублей соответственно. "Больше всего подорожала Абхазия - на 8,3%. Эмираты и Таиланд показали небольшое снижение "среднего чека" до 169 тысяч и до 160,9 тысячи рублей соответственно", - процитировали в союзе Воронину.
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