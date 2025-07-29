https://1prime.ru/20250729/otdykh-860049020.html

РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом

РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом - 29.07.2025, ПРАЙМ

РСТ не видит снижения спроса у россиян на отдых за рубежом

Туристы из России не снижают спроса на отдых за рубежом несмотря на проблемы с авиасообщением, лидеры выездного туризма - Турция, Египет и Таиланд, сообщили в... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T09:28+0300

2025-07-29T09:28+0300

2025-07-29T09:28+0300

туризм

россия

российский союз туриндустрии

путешествия

авиасообщение

турция

египет

таиланд

https://cdnn.1prime.ru/img/83461/15/834611587_0:205:2913:1844_1920x0_80_0_0_921e73c06452cbf55ba9d3fa91f7dfde.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Туристы из России не снижают спроса на отдых за рубежом несмотря на проблемы с авиасообщением, лидеры выездного туризма - Турция, Египет и Таиланд, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). "Лидерами выездного туризма в последний месяц лета станут Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, Абхазия, Китай, ОАЭ и Мальдивы. Доли этих направлений различаются в зависимости от туроператора, но в целом туры за рубеж продаются стабильно, несмотря на все проблемы с авиасообщением, и либо соответствуют показателям августа 2024 года, либо их превышают", - сообщили в РСТ. По данным руководителя международных проектов "Слетать.ру" и управляющего директора туроператора Let"s Fly Любови Ворониной, спрос на зарубежные туры с заездами с 1 по 31 августа у компании на 28,2% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Она добавила, что средняя цена путёвки в Турцию, Египет и Абхазию за год увеличилась, составив 250 тысяч, 200,5 тысячи и 130 тысяч рублей соответственно. "Больше всего подорожала Абхазия - на 8,3%. Эмираты и Таиланд показали небольшое снижение "среднего чека" до 169 тысяч и до 160,9 тысячи рублей соответственно", - процитировали в союзе Воронину.

https://1prime.ru/20250725/ator-859926168.html

турция

египет

таиланд

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, россия, российский союз туриндустрии, путешествия, авиасообщение, турция, египет, таиланд