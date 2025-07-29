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Бессент рассказал об итогах торговых переговоров США и Китая - 29.07.2025, ПРАЙМ
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Бессент рассказал об итогах торговых переговоров США и Китая
Бессент рассказал об итогах торговых переговоров США и Китая - 29.07.2025, ПРАЙМ
Бессент рассказал об итогах торговых переговоров США и Китая
Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T20:28+0300
2025-07-29T20:45+0300
экономика
скотт бессент
торговые переговоры
сша
китай
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент."Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они", - сказал Бессент журналистам после переговоров.Также министр отметил, что переговоры делегаций США и Китая прошли конструктивно."Общий тон дискуссий, безусловно, был конструктивным", - сказал Бессент.Комментируя вопрос о продлении паузы при введении пошлин в отношении КНР, он указал, что намерен "представить отчет" президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях с представителями КНР. По словам Бессента, решение по данной проблеме "примет сам Трамп".
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скотт бессент, торговые переговоры, сша, китай
Экономика, Скотт Бессент, торговые переговоры, США, КИТАЙ
20:28 29.07.2025 (обновлено: 20:45 29.07.2025)
 
Бессент рассказал об итогах торговых переговоров США и Китая

Бессент: торговые переговоры США и Китая в Стокгольме прошли конструктивно

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НЕ БРАТЬ!!!!!!! - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты во время торговых переговоров в Стокгольме выразили обеспокоенность закупками Китаем иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
"Мы также выразили обеспокоенность их закупками иранской нефти, находящейся под санкциями, 90% которой покупают они", - сказал Бессент журналистам после переговоров.
Также министр отметил, что переговоры делегаций США и Китая прошли конструктивно.
"Общий тон дискуссий, безусловно, был конструктивным", - сказал Бессент.
Комментируя вопрос о продлении паузы при введении пошлин в отношении КНР, он указал, что намерен "представить отчет" президенту США Дональду Трампу о состоявшихся консультациях с представителями КНР. По словам Бессента, решение по данной проблеме "примет сам Трамп".
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ЭкономикаСкотт Бессентторговые переговорыСШАКИТАЙ
 
 
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