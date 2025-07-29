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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:47+0300
2025-07-29T12:47+0300
политика
россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
12:47 29.07.2025
 
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Песков: вопроса о встрече Путина и Трампа нет в предметном плане в повестке дня

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.
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ПолитикаРОССИЯСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
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