https://1prime.ru/20250729/peskov-860063223.html
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:47+0300
2025-07-29T12:47+0300
2025-07-29T12:47+0300
политика
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дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.
https://1prime.ru/20250728/tramp-860040616.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа
Песков: вопроса о встрече Путина и Трампа нет в предметном плане в повестке дня