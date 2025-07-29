https://1prime.ru/20250729/peskov-860063223.html

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Трампа

Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:47+0300

2025-07-29T12:47+0300

2025-07-29T12:47+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

владимир путин

дональд трамп

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Вопрос о возможной встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа как не стоял в предметном плане в повестке дня, так и не стоит. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Он как не стоял в предметном плане, так и не стоит, этот вопрос (о встрече двух лидеров - ред.)", - сказал Песков журналистам.

https://1prime.ru/20250728/tramp-860040616.html

сша

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп