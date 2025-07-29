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В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия
В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия - 29.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия
Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:48+0300
2025-07-29T12:48+0300
2025-07-29T12:48+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского президента.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.
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общество , украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Общество , УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия
Песков: Кремль принял к сведению слова Трампа о сроке для перемирия на Украине
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского президента.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.
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