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В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия

В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле приняли к сведению заявление Трампа о новом сроке для перемирия

Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:48+0300

2025-07-29T12:48+0300

2025-07-29T12:48+0300

политика

общество

украина

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Кремль принял к сведению вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Мы приняли к сведению заявление президента Трампа вчерашнее", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление американского президента.Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке.

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общество , украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков