https://1prime.ru/20250729/peskov-860063905.html

Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков

Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков - 29.07.2025, ПРАЙМ

Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков

Российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом заявил официальный... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:50+0300

2025-07-29T12:50+0300

2025-07-29T12:52+0300

политика

россия

москва

вашингтон

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/82742/77/827427774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_38da737c64a9867b0e4ecb6fd4d3bf9c.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - сказал Песков журналистам, говоря о процессе нормализации отношений РФ и США.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что контакты между Россией и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена.

https://1prime.ru/20250729/ostrova-860046960.html

москва

вашингтон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, вашингтон, дмитрий песков