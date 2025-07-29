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Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков
Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков - 29.07.2025, ПРАЙМ
Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков
Российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом заявил официальный... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:50+0300
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2025-07-29T12:52+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - сказал Песков журналистам, говоря о процессе нормализации отношений РФ и США.Пресс-секретарь главы государства также отметил, что контакты между Россией и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена.
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россия, москва, вашингтон, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ВАШИНГТОН, Дмитрий Песков
Москва заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном, заявил Песков
Песков: для нормализации отношений России и США нужны импульсы с двух сторон
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Российская сторона заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - сказал Песков журналистам, говоря о процессе нормализации отношений РФ и США.
Пресс-секретарь главы государства также отметил, что контакты между Россией и США на тему продления договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не ведутся, процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Джо Байдена.
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