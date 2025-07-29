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Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков - 29.07.2025, ПРАЙМ
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом. Таким мнением поделился официальный... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T12:55+0300
2025-07-29T12:55+0300
2025-07-29T12:55+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента, заявления о планах оснащения ВМФ России лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика.
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Политика, РОССИЯ, Общество , ГЕРМАНИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков
Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков
Песков: Германия активно участвует в нагнетании истеричной русофобии в Европе
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.
По словам пресс-секретаря президента, заявления о планах оснащения ВМФ России лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика.
СМИ: Германия передала Украине три системы ПВО Patriot