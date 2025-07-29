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Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков

Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков - 29.07.2025, ПРАЙМ

Германия играет ведущую роль в нагнетании русофобии в Европе, заявил Песков

Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом. Таким мнением поделился официальный... | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T12:55+0300

2025-07-29T12:55+0300

2025-07-29T12:55+0300

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дмитрий песков

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Германия принимает активное участие в нагнетании истеричной русофобии в Европе, пытается играть ведущую роль в этом. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль", - сказал Песков журналистам.По словам пресс-секретаря президента, заявления о планах оснащения ВМФ России лишний раз напоминают ФРГ о потенциале России по обеспечению своих интересов в столь важном регионе как Балтика.

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германия

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россия, общество , германия, европа, дмитрий песков