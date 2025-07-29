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"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании - 29.07.2025, ПРАЙМ
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"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании
Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:46+0300
2025-07-29T17:46+0300
почта россии
мобильное приложение
технологии
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении. Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке. На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.
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почта россии, мобильное приложение, технологии
Почта России, мобильное приложение, Технологии
17:46 29.07.2025
 
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании

"Почта России": сайт и мобильное приложение компании работают в штатном режиме

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛоготип Почты России
Логотип Почты России - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении.
Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке.
На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.
Отделения почтовой связи нового формата в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"
17:21
 
Почта Россиимобильное приложениеТехнологии
 
 
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