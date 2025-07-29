https://1prime.ru/20250729/pochta-rossii-860079405.html

"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании

"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании

Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T17:46+0300

2025-07-29T17:46+0300

2025-07-29T17:46+0300

почта россии

мобильное приложение

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83367/92/833679210_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_912a2a9850f75a1176391e383bd0736e.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении. Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке. На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.

https://1prime.ru/20250729/sboy-860078763.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

почта россии, мобильное приложение, технологии