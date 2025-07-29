https://1prime.ru/20250729/pochta-rossii-860079405.html
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании
Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T17:46+0300
2025-07-29T17:46+0300
2025-07-29T17:46+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале. "Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении. Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке. На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.
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почта россии, мобильное приложение, технологии
Почта России, мобильное приложение, Технологии
"Почта России" сообщила о штатной работе ресурсов компании
"Почта России": сайт и мобильное приложение компании работают в штатном режиме
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Все ресурсы "Почты России", в том числе сайт и мобильное приложение, функционируют штатно, сообщила компания в своем Telegram-канале.
"Все ресурсы "Почты" функционируют штатно! Сайт, мобильное приложение - все надежно, безопасно, под контролем", - говорится в сообщении.
Во вторник днем россияне жаловались на работу сайта "Почты России" - страница не загружалась ни в мобильной, ни в десктопной версии. При попытке зайти на сайт страница долго грузилась, а затем появлялось сообщение об ошибке.
На текущий момент все вновь работает, убедился корреспондент РИА Новости.
Россияне жалуются на перебои в работе сайта "Почты России"