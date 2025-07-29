https://1prime.ru/20250729/poezda-860049456.html

Одиннадцать поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области

Одиннадцать поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области - 29.07.2025, ПРАЙМ

Одиннадцать поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области

Одиннадцать поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщила компания. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T09:37+0300

2025-07-29T09:37+0300

2025-07-29T09:37+0300

россия

ростовская область

адлер

новороссийск

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/76874/76/768747613_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_8285ae6ee86755043dfbc536f3357770.jpg

МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Одиннадцать поездов "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области, сообщила компания. РЖД ранее сообщили, что во вторник в 02.00 из-за падения обломков БПЛА нарушена работа контактной сети на станции Сальск в Ростовской области. Движение поездов здесь было приостановлено, а затем сделано по временной схеме в обход поврежденного участка. Из-за ЧП было повреждено остекление в двух вагонах пассажирского поезда, по предварительным данным, пострадавших нет. ФПК утром сообщала о задержке девяти поездов. "О движении поездов в Ростовской области… В настоящее время следуют с задержками 11 поездов АО "ФПК", - говорится в сообщении ФПК. В частности, с задержками идут поезда: № 59 Новокузнецк – Кисловодск, № 523 Екатеринбург – Адлер, № 255 Челябинск – Новороссийск, № 509 Казань – Новороссийск, № 524 Адлер – Екатеринбург, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 254 Новороссийск – Уфа, № 98 Кисловодск – Тында, № 202 Анапа – Красноярск, № 14 Имеретинский Курорт – Саратов, № 270 Адлер – Чита. "Максимальное время задержки составляет до 5 часов. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам", - указано в сообщении. Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Больше информации о движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД по ссылке, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

https://1prime.ru/20250727/bpla-860016383.html

ростовская область

адлер

новороссийск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростовская область, адлер, новороссийск, ржд