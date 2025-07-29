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В Польше заявили о сокращении территории страны

В Польше заявили о сокращении территории страны - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Польше заявили о сокращении территории страны

Территория Польши за последний год сократилась на 68 гектаров, сообщает главное управление статистики (GUS) страны. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T08:58+0300

2025-07-29T08:58+0300

2025-07-29T08:58+0300

польша

балтийское море

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ВАРШАВА, 29 июл – ПРАЙМ. Территория Польши за последний год сократилась на 68 гектаров, сообщает главное управление статистики (GUS) страны. По данным официальной статистики, с 2022 года площадь Польши росла, но за последний год "тенденция изменилась, и территория страны по состоянию на 1 января сократилась на 68 гектаров", - говорится в сообщении. Уточняется, что сокращение площади произошло в общей сложности в 11 воеводствах, больше всего из которых (35 гектаров) потеряло Западно-Поморское. GUS пояснил, что сокращение территории страны произошло в основном за счет обновления базы государственного реестра границ и площадей, адаптации границ территориальных единиц, расположенных вдоль берега Балтийского моря, к береговой линии. При этом в Польше было зафиксировано увеличение площади городских территорий на 4956 гектаров при одновременном снижении площади сельских территорий на 5024 гектара.

https://1prime.ru/20250727/simonyan-860016930.html

польша

балтийское море

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польша, балтийское море