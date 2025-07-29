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В Польше оценили потери страны от торговой сделки ЕС с США

В Польше оценили потери страны от торговой сделки ЕС с США - 29.07.2025, ПРАЙМ

В Польше оценили потери страны от торговой сделки ЕС с США

Польша потеряет около 2,2 миллиарда долларов из-за торговой сделки Европейского союза с США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:14+0300

2025-07-29T11:14+0300

2025-07-29T11:14+0300

экономика

ес

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дональд трамп

урсула фон дер ляйен

сделка

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убытки

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ВАРШАВА, 29 июл – ПРАЙМ. Польша потеряет около 2,2 миллиарда долларов из-за торговой сделки Европейского союза с США, заявил премьер-министр республики Дональд Туск. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Американские пошлины на европейские товары стали фактом. Они вдвое меньше, чем предложенные президентом Трампом в апреле, но поводов для радости нет. По предварительным оценкам, Польша может потерять около 8 миллиардов злотых (около 2,2 миллиарда долларов), хотя нам грозила потеря 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов)", - написал Туск на платформе Х. При этом он считает, что даже предусматривающее потери соглашение является не худшим вариантом развития событий. "Потери будут серьёзными по обе стороны Атлантики, но трудное торговое соглашение лучше бессмысленной войны пошлин между союзниками", - написал польский премьер. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.

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ес, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сделка, польша, убытки