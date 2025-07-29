Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Польша обнародует правду о Волынской трагедии на исторических форумах - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250729/polsha-860064891.html
Польша обнародует правду о Волынской трагедии на исторических форумах
Польша обнародует правду о Волынской трагедии на исторических форумах - 29.07.2025, ПРАЙМ
Польша обнародует правду о Волынской трагедии на исторических форумах
Исторические форумы, посвященные Волынской трагедии, намерены проводить в Польше для обнародования преступлений в отношении гражданского населения, сообщил... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T13:03+0300
2025-07-29T13:03+0300
польша
украина
история
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_0:214:4093:2516_1920x0_80_0_0_602de7a776d3610340a519f14042550f.jpg
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Исторические форумы, посвященные Волынской трагедии, намерены проводить в Польше для обнародования преступлений в отношении гражданского населения, сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар. "Вопрос Волынской трагедии всегда возникает в двустороннем диалоге. Поэтому, нам с этим постоянно надо работать. Мы уже предложили, кроме того, что делаем по эксгумациям, варианты восстановления форума историков, чтобы конкретные кейсы с преступлениями, с уничтожением гражданского населения рассматривались и публиковались… Задача историков – разбирать каждый кейс, показывать, кто виноват и какие были причины совершенных преступлений по обе стороны границы", - сказал Боднар в интервью агентству РБК-Украина, не уточнив, кто будет конкретно будет заниматься организацией мероприятий. Кроме исторического форума Польша инициирует и проведение форума общественного диалога с участием журналистов, политиков, историков, общественных деятелей, чтобы дискуссии в рамках этих форумов "позволяли потом формировать правильные месседжи для общества". "Для Польши, для польского общества и политикума важнейшим является почтение памяти тех жертв, которые сейчас похоронены ненадлежащим образом. Это действительно принципиальный вопрос", - подчеркнул посол. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://1prime.ru/20250712/zelenskiy-859421983.html
польша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76346/30/763463031_226:0:3865:2729_1920x0_80_0_0_5ed88ed0bb94e49ab6d30ebfdf0a51f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, украина, история
ПОЛЬША, УКРАИНА, история
13:03 29.07.2025
 
Польша обнародует правду о Волынской трагедии на исторических форумах

Посол Украины Бондар: Польша обнародует правду о Волынской трагедии на форумах

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva%Флаг Польши
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл – ПРАЙМ. Исторические форумы, посвященные Волынской трагедии, намерены проводить в Польше для обнародования преступлений в отношении гражданского населения, сообщил посол Украины в Варшаве Василий Боднар.
"Вопрос Волынской трагедии всегда возникает в двустороннем диалоге. Поэтому, нам с этим постоянно надо работать. Мы уже предложили, кроме того, что делаем по эксгумациям, варианты восстановления форума историков, чтобы конкретные кейсы с преступлениями, с уничтожением гражданского населения рассматривались и публиковались… Задача историков – разбирать каждый кейс, показывать, кто виноват и какие были причины совершенных преступлений по обе стороны границы", - сказал Боднар в интервью агентству РБК-Украина, не уточнив, кто будет конкретно будет заниматься организацией мероприятий.
Кроме исторического форума Польша инициирует и проведение форума общественного диалога с участием журналистов, политиков, историков, общественных деятелей, чтобы дискуссии в рамках этих форумов "позволяли потом формировать правильные месседжи для общества". "Для Польши, для польского общества и политикума важнейшим является почтение памяти тех жертв, которые сейчас похоронены ненадлежащим образом. Это действительно принципиальный вопрос", - подчеркнул посол.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к главарям украинских националистов времен ОУН-УПА* остаются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 12.07.2025
Учитель Зеленского раскрыла, почему он так плохо знает историю
12 июля, 10:26
 
ПОЛЬШАУКРАИНАистория
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала