Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США - 29.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250729/poshliny-860056766.html
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США - 29.07.2025, ПРАЙМ
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США
Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T11:19+0300
2025-07-29T11:19+0300
экономика
сша
европа
италия
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
ес
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_0:28:640:388_1920x0_80_0_0_902139be76fb5a66dc430d726144f246.jpg
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Европа получила пощечину... Теперь она должна показать, что способна реагировать, как это было после пандемии COVID-19, выплачивая компенсации пострадавшим компаниям, открывая новые рынки и по-настоящему ставя промышленность в центр внимания с помощью чрезвычайного плана", - заявил Орсини в интервью газете Repubblica. По его словам, любой сценарий с пошлинами "выше нуля" является для страны проблемой. "Ясно, что сегодня ни один предприниматель не доволен", - подчеркнул он. "Если бы все страны мира были в одинаковых условиях, с одинаковыми пошлинами, я бы сказал вам, что производимая в Италии продукция может оставаться конкурентоспособной даже с пошлинами в 15%. Но если к пошлинам добавляется еще и девальвация евро по отношению к доллару, которая с начала года составляет 12-13% и в будущем может достичь 20%, тогда проблема для нас становится огромной", - заявил Орсини. По его словам, экспорт может сократиться на 22,6 миллиарда евро. При этом больше всего пострадают такие секторы экономики, как машиностроение, фармацевтика, пищевая отрасль.
https://1prime.ru/20250728/poshliny-860038161.html
сша
европа
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75892/41/758924110_73:0:640:425_1920x0_80_0_0_dec7387b5a6bfcaa750f6795dd3aae3d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, европа, италия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек
Экономика, США, ЕВРОПА, ИТАЛИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, ЕС, ЕК
11:19 29.07.2025
 
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США

Глава Confindustria назвал пощечиной 15% пошлины на экспорт в США

© flickr.com / Ed YourdonФлаг Италии
Флаг Италии - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
© flickr.com / Ed Yourdon
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Европа получила пощечину... Теперь она должна показать, что способна реагировать, как это было после пандемии COVID-19, выплачивая компенсации пострадавшим компаниям, открывая новые рынки и по-настоящему ставя промышленность в центр внимания с помощью чрезвычайного плана", - заявил Орсини в интервью газете Repubblica.
По его словам, любой сценарий с пошлинами "выше нуля" является для страны проблемой. "Ясно, что сегодня ни один предприниматель не доволен", - подчеркнул он.
"Если бы все страны мира были в одинаковых условиях, с одинаковыми пошлинами, я бы сказал вам, что производимая в Италии продукция может оставаться конкурентоспособной даже с пошлинами в 15%. Но если к пошлинам добавляется еще и девальвация евро по отношению к доллару, которая с начала года составляет 12-13% и в будущем может достичь 20%, тогда проблема для нас становится огромной", - заявил Орсини.
По его словам, экспорт может сократиться на 22,6 миллиарда евро. При этом больше всего пострадают такие секторы экономики, как машиностроение, фармацевтика, пищевая отрасль.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 28.07.2025
Мерц оценил ущерб экономике Германии от пошлин США
Вчера, 20:30
 
ЭкономикаСШАЕВРОПАИТАЛИЯУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕСЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала