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"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США

"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США - 29.07.2025, ПРАЙМ

"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США

Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T11:19+0300

2025-07-29T11:19+0300

2025-07-29T11:19+0300

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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Европа получила пощечину... Теперь она должна показать, что способна реагировать, как это было после пандемии COVID-19, выплачивая компенсации пострадавшим компаниям, открывая новые рынки и по-настоящему ставя промышленность в центр внимания с помощью чрезвычайного плана", - заявил Орсини в интервью газете Repubblica. По его словам, любой сценарий с пошлинами "выше нуля" является для страны проблемой. "Ясно, что сегодня ни один предприниматель не доволен", - подчеркнул он. "Если бы все страны мира были в одинаковых условиях, с одинаковыми пошлинами, я бы сказал вам, что производимая в Италии продукция может оставаться конкурентоспособной даже с пошлинами в 15%. Но если к пошлинам добавляется еще и девальвация евро по отношению к доллару, которая с начала года составляет 12-13% и в будущем может достичь 20%, тогда проблема для нас становится огромной", - заявил Орсини. По его словам, экспорт может сократиться на 22,6 миллиарда евро. При этом больше всего пострадают такие секторы экономики, как машиностроение, фармацевтика, пищевая отрасль.

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сша, европа, италия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, ес, ек