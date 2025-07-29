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Глава МИД Италии объявил о создании рабочей группы по вопросам пошлин
Глава МИД Италии объявил о создании рабочей группы по вопросам пошлин - 29.07.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Италии объявил о создании рабочей группы по вопросам пошлин
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил о создании постоянной рабочей группы по вопросам пошлин для поддержки итальянского бизнеса, говорится в... | 29.07.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил о создании постоянной рабочей группы по вопросам пошлин для поддержки итальянского бизнеса, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни провел сегодня (в понедельник - ред.) совещание, посвященное вопросу пошлин, после заключения соглашения между Европейским союзом и США... Таяни прежде всего объявил о создании при МИД постоянной рабочей группы по пошлинам для поддержки предприятий", - говорится в сообщении на сайте итальянского МИД. Согласно заявлению, Таяни также сообщил, что переговоры с американской стороной продолжатся в ближайшие дни для уточнения деталей в некоторых секторах, в том числе представляющих особый интерес для Италии, например в виноделии. Ранее президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США.
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Экономика, США, ИТАЛИЯ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, МИД, ЕС, ЕК
Глава МИД Италии объявил о создании рабочей группы по вопросам пошлин
Глава МИД Италии Таяни объявил о создании рабочей группы по вопросам пошлин
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни объявил о создании постоянной рабочей группы по вопросам пошлин для поддержки итальянского бизнеса, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства страны.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
"Министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни провел сегодня (в понедельник - ред.) совещание, посвященное вопросу пошлин, после заключения соглашения между Европейским союзом и США... Таяни прежде всего объявил о создании при МИД постоянной рабочей группы по пошлинам для поддержки предприятий", - говорится в сообщении на сайте итальянского МИД.
Согласно заявлению, Таяни также сообщил, что переговоры с американской стороной продолжатся в ближайшие дни для уточнения деталей в некоторых секторах, в том числе представляющих особый интерес для Италии, например в виноделии.
Ранее президент национальной ассоциации промышленников Confindustria Эмануэле Орсини назвал пощечиной для Европы пошлины в размере 15% на экспорт из ЕС в США.
"Пощечина для Европы": в Италии отреагировали на сделку ЕС и США