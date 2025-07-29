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Китай и США продлят мораторий на повышение пошлин, заявили в Минторге КНР
Китай и США продлят мораторий на повышение пошлин, заявили в Минторге КНР - 29.07.2025, ПРАЙМ
Китай и США продлят мораторий на повышение пошлин, заявили в Минторге КНР
Китай и США договорились продлить мораторий на взаимное повышение пошлин после двухдневных переговоров в Стокгольме, сообщает заместитель министра торговли КНР... | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:12+0300
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МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Китай и США договорились продлить мораторий на взаимное повышение пошлин после двухдневных переговоров в Стокгольме, сообщает заместитель министра торговли КНР Ли Чэнган. Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира. "По договоренности между Китаем и США, стороны продолжат работать над продлением действия паузы в отношении 24-процентных взаимных пошлин - как американских, так и ответных китайских мер", - заявил по итогам встречи во вторник замминистра, слова которого приводит газета South China Morning Post. По данным издания, стороны не уточнили срок продления паузы. SCMP со ссылкой на источники 27 июля объявляла, что речь идет о трехмесячном периоде. Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
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китай, сша, пошлины, договоренность
Экономика, КИТАЙ, США, пошлины, договоренность
Китай и США продлят мораторий на повышение пошлин, заявили в Минторге КНР
Минторг КНР: Китай и США продлят мораторий на взаимное повышение пошлин
МОСКВА, 29 июл - ПРАЙМ. Китай и США договорились продлить мораторий на взаимное повышение пошлин после двухдневных переговоров в Стокгольме, сообщает заместитель министра торговли КНР Ли Чэнган.
Переговоры в шведской столице стали уже третьим раундом высокоуровневых торговых консультаций между двумя крупнейшими экономиками мира.
"По договоренности между Китаем и США, стороны продолжат работать над продлением действия паузы в отношении 24-процентных взаимных пошлин - как американских, так и ответных китайских мер", - заявил по итогам встречи во вторник замминистра, слова которого приводит газета South China Morning Post.
По данным издания, стороны не уточнили срок продления паузы.
SCMP со ссылкой на источники 27 июля объявляла, что речь идет о трехмесячном периоде.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, а затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина Соединенных Штатов на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%. Затем стороны договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% на 90 дней с 14 мая. Таким образом, Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
В США заявили о возможной приостановке пошлин на китайские товары