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Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая
Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая - 29.07.2025, ПРАЙМ
Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая
Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 29.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-29T21:17+0300
2025-07-29T21:17+0300
2025-07-29T21:17+0300
экономика
скотт бессент
сша
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отсрочка
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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Обычно мы говорили о 90 днях", - сказал Бессент журналистам после переговоров в Стокгольме, отвечая на вопрос о том, на какой срок США могут продлить действие паузы, если такое решение будет принято.
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скотт бессент, сша, пошлины, китай, отсрочка
Экономика, Скотт Бессент, США, пошлины, КИТАЙ, отсрочка
Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая
Бессент: США могут отсрочить введение пошлин на товары КНР еще на 90 дней