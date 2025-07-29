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Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая

Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая - 29.07.2025, ПРАЙМ

Бессент заявил, что США могут еще отсрочить введение пошлин на товары Китая

Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. | 29.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-29T21:17+0300

2025-07-29T21:17+0300

2025-07-29T21:17+0300

экономика

скотт бессент

сша

пошлины

китай

отсрочка

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ВАШИНГТОН, 29 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут продлить паузу в процессе введения пошлин в отношении китайских товаров еще на 90 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Обычно мы говорили о 90 днях", - сказал Бессент журналистам после переговоров в Стокгольме, отвечая на вопрос о том, на какой срок США могут продлить действие паузы, если такое решение будет принято.

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сша

китай

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скотт бессент, сша, пошлины, китай, отсрочка